Murió un hombre por un incendio en Roca: su vivienda se consumió por completo

Un hombre murió por un incendio en una vivienda precaria. Foto: Archivo.

Un hombre murió en un incendio en General Roca. Ocurrió este lunes por la mañana. Las llamas consumieron por completo una vivienda precaria.

Voceros de bomberos voluntarios de la localidad confirmaron a Diario RÍO NEGRO que un hombre que vivía en una casilla fue encontrado sin vida en el interior. Según las primeras informaciones era el único residente.

Comentaron que fueron alertados del hecho alrededor de las 9:20 de este lunes. Fue sobre calle Defensa al fondo, conocida como la zona de puesto. La vivienda fue consumida por completo.

Harán pericias por el incendio en Roca donde murió un hombre

Trabajó una dotación del cuartel en la extinción. Indicaron que ahora el personal de bomberos que depende de la policía de Río Negro son los que harán las pericias.

Aún no se indicó la causa que originó el fuego.