Misterio en la Ruta del Petróleo de Neuquén: hallaron una Kangoo incendiada en medio del campo

Un llamado vecinal alertó a los bomberos voluntarios de Centenario sobre un vehículo que se estaba prendiendo fuego a la vera de la Ruta del Petróleo de Neuquén, este sábado por la mañana. Las pérdidas fueron totales y la principal hipótesis es que se trata de una camioneta robada. «Estaba en el medio del campo«, detalló el jefe de bomberos, Patricio Álvarez.

En comunicación con diario RÍO NEGRO, Álvarez comentó que tuvieron intervención en el hecho alrededor de las 8:30 y las tareas de extinción finalizaron cerca de las 9:10. El vehículo fue identificado como una Renault Kangoo.

«Indudablemente es robado«, afirmó Álvarez y explicó que la camioneta estaba abandonada. En este sentido, comentó que lo único que pudieron encontrar fue «la chapa patente» y que el resto de las pertenencias que tenía dentro fueron destruidas por las llamas.

El rodado estaba en medio del campo. Solo quedó la chapa patente. Foto: gentileza.

Al respecto, Álvarez informó que en Centenario «no hay ninguna denuncia por el robo de un vehículo de esas características«. Por este motivo, la Policía investigará si hay denuncias en localidades cercanas, como Neuquén. En el hecho también intervino la comisaría 52 de Centenario.

El jefe de bomberos informó que el vehículo se encontraba «en medio del campo, a unos cinco kilómetros hacia adentro de la vera de la Ruta 67″.

Las autoridades ahora intentarán identificar al dueño del rodado y establecer cuales fueron los motivos por los cuales el vehículo fue encontrado abandonado en la zona de la meseta.