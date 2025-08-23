ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Incendio en Cipolletti dejó un herido y destruyó por completo una casa este sábado

Bomberos, protección civil, policía y personal de salud trabajan en el sector. Las llamas se originaron alrededor de las 12:30.

Redacción

Por Redacción

Foto: captura Intrusos de la Política.

Un incendio de grandes dimensiones se originó en una casa ubicada en la zona de Ferri, Cipolletti, este sábado por el mediodía. Un hombre fue trasladado al hospital local con «quemaduras«, informó la directora de Protección Civil, Ayelén Quijada.

En el lugar trabajan bomberos voluntarios, policías, personal de Protección Civil y salud. Quijada indicó a Diario RIO NEGRO que los equipos de emergencias están trabajando en el lugar desde las 12:30, aproximadamente.

Además, comunicó que los daños en la vivienda fueron «totales«. La vivienda está ubicada sobre la calle Las Margaritas. Hasta el momento, se desconoce las causas que originaron el incendio.

Noticia en desarrollo


