Incendio en Cipolletti dejó un herido y destruyó por completo una casa este sábado

Un incendio de grandes dimensiones se originó en una casa ubicada en la zona de Ferri, Cipolletti, este sábado por el mediodía. Un hombre fue trasladado al hospital local con «quemaduras«, informó la directora de Protección Civil, Ayelén Quijada.

En el lugar trabajan bomberos voluntarios, policías, personal de Protección Civil y salud. Quijada indicó a Diario RIO NEGRO que los equipos de emergencias están trabajando en el lugar desde las 12:30, aproximadamente.

Además, comunicó que los daños en la vivienda fueron «totales«. La vivienda está ubicada sobre la calle Las Margaritas. Hasta el momento, se desconoce las causas que originaron el incendio.

