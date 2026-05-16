Controlaron el incendio que destruyó el Hotel Huemul y redujo a escombros una parte de la historia de Bariloche

Un incendio arrasó en pocas horas el Hotel Huemul de esta ciudad. El fuego redujo a escombros gran parte del establecimiento y se llevó este sábado una parte de la historia de Bariloche.

Pasadas las 15, el sonido incesante de sirenas de los móviles de bomberos advirtió de que algo grave ocurría a poca distancia del Centro Cívico. Las sospechas se confirmaron minutos después. Un incendio consumía la estructura del Hotel Huemul, ubicado a la altura del kilómetro 1 de la avenida Bustillo.

Pasadas las 16, las llamas de varios metros avanzaban por el edificio, construido con madera y revestimiento de piedras. Y enormes columnas de humo se elevaban hacia el cielo.

La magnitud del incendio obligó a movilizar bomberos y unidades de casi todos los cuarteles de la ciudad, para contener el fuego y evitar que se expandiera hacia los complejos hoteleros emplazados en las inmediaciones. También, brigadistas del Splif se sumaron al trabajo.

Las imágenes del incendio del hotel, emplazado frente a la costa del lago Nahuel Huapi, se difundieron por redes sociales y la noticia saltó de inmediato a los medios regionales y nacionales.

Densas columnas de humo salían del Hotel Huemul mientras se quemaba esta tarde de sábado en Bariloche. (imagen de video gentileza Splif)

El origen del fuego

Fuentes policiales informaron que alrededor de las 15 una mujer avisó al 911 de la Policía de Río Negro de un incendio en el predio del hotel. Policías fueron hasta el lugar y observaron que se quemaban pastizales a metros del edificio. En pocos minutos, el fuego llegó al inmueble y alertaron a los bomberos.

Las fuentes señalaron que personal del hotel efectuaba tareas de limpieza en el predio y supuestamente quemó residuos forestales. Esa quema se descontroló y originó presuntamente el incendio. Desde el Splif recordaron que ya comenzó la temporada de quema de residuos forestales, pero deben tener la autorización correspondiente. Desconocían por ahora si desde el hotel habían pedido el permiso necesario.

Las llamas devoraron en primer término el techo del edificio y, después, avanzaron sobre el resto del inmueble.

Desde el municipio informaron que más de 50 bomberos trabajaron para controlar el incendio. Personal de Protección Civil y distintas áreas municipales se sumaron al operativo. El intendente de Bariloche, Walter Cortés, estuvo en el lugar y lamentó lo sucedido en declaraciones a C5N.

La Policía de Río Negro cortó esta tarde de sábado el tránsito a la altura del kilómetro 1 de la avenida Bustillo para facilitar el operativo. (Clarín fotografía)

Aún no está extinguido

Pasadas las 20, dotaciones de bomberos seguían trabajando en el lugar. Desde el cuartel de bomberos Centro aseveraron que el incendio ya estaba controlado y que unos 30 bomberos continuaban con las tareas de extinción, que demandarán varias horas.

La directora del hospital Ramón Carrillo, Myrna Lamberto, comunicó esta noche que “dos bomberos fueron trasladados al hospital por inhalación de monóxido de carbono, encontrándose ambos en buen estado de salud”. “Hasta el momento, no hay heridos por quemaduras y no se registran víctimas fatales”, destacó. Indicó que los dos bomberos permanecían internados en observación.

Fuentes policiales señalaron que el hotel estaba cerrado al público y con trabajos de mantenimiento y refacciones. Recordaron que trabaja con turismo estudiantil.

El tránsito por la avenida Bustillo estuvo cortado desde las 16 aproximadamente y pasadas las 22.30 la Policía y personal de Tránsito municipal se disponían a restablecer la circulación vehicular.

El fuego se expandió rápidamente hacia el techo del establecimiento. (Clarín fotografía)

"Enorme tristeza"

El gobernador Alberto Weretilneck lamentó ayer la situación. “Es un lugar emblemático de Bariloche, parte de su historia, su tradición y su identidad turística. Lo que ocurrió nos genera una enorme tristeza”, expresó en sus redes sociales. Enfatizó que el Hotel Huemul “es un lugar cargado de historia, de recuerdos y de una parte de la identidad de Bariloche”.

De hecho, el edificio se construyó a finales de la década del 30, en el siglo pasado.

Weretilneck expresó “su acompañamiento y solidaridad con los propietarios y el personal del hotel y con todas las personas afectadas por esta difícil situación”.

Además de los bomberos y brigadistas del Splif, trabajó en el operativo personal policial, de Prefectura Naval, de Camuzzi y de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB).