Murió una joven al caer de un séptimo piso en Neuquén: lo que se sabe hasta ahora

El sábado a la medianoche una joven cayó de un séptimo piso en un edificio céntrico de la ciudad de Neuquén. El domingo por la tarde se realizó la autopsia y según informaron no se descarta ninguna hipótesis.

Desde la Fiscalía informaron acerca de los hechos que conmocionaron el centro neuquino. Fue aproximadamente a las doce de la noche del sábado cuando sucedió el episodio en Diagonal Alvear 50.

Una joven cayó del séptimo piso de un edificio en el que conviviría con su pareja. Personal policial, de criminalistica y Fiscalía se hicieron presentes en el lugar y se procedió a la investigación.

El cuerpo fue trasladado a la morgue para realizar su autopsia cuyos resultados se comunicaron el domingo por la tarde. Según informó el fiscal a cargo de la investigación, Andrés Azar, el cuerpo no presentó más lesiones que las causadas por el golpe al caer.

Por protocolo, ante el hallazgo de un cuerpo sin vida, la Fiscalía investiga para ver si trató de un hecho violento o de alguna otra circunstancia.

No se descarta ninguna hipótesis pero trascendió que no habría sospechosos porque se trataría de un suicidio. La identidad de la joven no fue revelada aún.

En Neuquén funciona la Guardia de Atención telefónica de Salud Mental y Adicciones. Si vos o alguien que conoces está viviendo una crisis emocional de cualquier tipo, no dudes en llamar o escribir por WhatsApp para que te contacten al 2995358191. Funciona todos los días las 24 horas, tu llamado es confidencial, personal y gratuito.

En Río Negro, el pasado 21 de septiembre se promulgó la ley N° 5595 mediante la cual la Provincia adhirió a la normativa nacional y creó la Mesa Interministerial para la prevención del suicidio para el abordaje integral de la problemática. Te podés comunicar a la Coordinacion Provincial de Salud Mental Comunitaria y Adicciones en Viedma. El teléfono es 2920 – 423002, la dirección, Laprida Nº 240 (C.P. 8500 – VIEDMA) y por mail a saludmental@salud.rionegro.gov.ar, dirsaludmentalcomunitariarn@gmail.com