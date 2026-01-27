ESCUCHÁ RN RADIO
Murió una turista en el Parque Lanín: se descompensó y le practicaron RCP, pero no pudieron salvarla

Una mujer de 51 años, oriunda de Bahía Blanca, falleció en el área Puerto Canoa del Parque Nacional Lanín. El operativo incluyó el trabajo de guardaparques, el SIEN, la Policía de Neuquén y fuerzas federales.

Operativo de emergencia en el área Puerto Canoa. Foto: gentileza.

Una turista de 51 años, oriunda de Bahía Blanca, murió este lunes en el área Puerto Canoa, dentro del Parque Nacional Lanín de Neuquén. El hecho ocurrió durante la tarde y motivó la activación de un protocolo de emergencia con intervención del SIEN, la Policía y fuerzas federales. El operativo se desplegó tras un aviso del guardaparque del Centro de Informes.

Qué se sabe del fallecimiento de la turista en Puerto Canoa del Parque Lanín

La información fue confirmada a través de un comunicado del Parque Nacional Lanín, donde se indicó que el aviso de emergencia fue realizado por el guardaparque de servicio en el Centro de Informes del área.

Puerto Canoa se encuentra a pocos kilómetros de San Martín de los Andes, sobre la costa del lago Lácar. Es una de las áreas más visitadas del parque.

Según se informó, el personal presente realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) “durante más de una hora”, hasta la llegada del Servicio Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y de la Policía de la Provincia del Neuquén, que certificaron el deceso.

Del operativo participaron también una voluntaria del Parque Nacional Lanín, una cuadrilla del ICE Zona Centro, personal de los destacamentos Paimún de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, además de efectivos policiales y personal de limpieza del Centro de Informes.

Operativo en el Parque Lanín por la descompensación de una turista

Desde la administración del área protegida se indicó que el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos establecidos para emergencias en zonas de uso público dentro del parque nacional.

En el comunicado, el organismo agradeció «la colaboración y el compromiso de todas las instituciones y personas que intervinieron en el operativo” tras el despliegue realizado y envió sus condolencias a la familia de la víctima.


