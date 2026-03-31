Guía de desvíos por la obra en Avenida Mosconi: cómo acceder a los puentes carreteros Neuquén – Cipolletti

La transformación de la Avenida Mosconi ingresó en una fase de modificaciones de tránsito en el acceso este de la ciudad. Desde este sábado 28 de marzo, rigen cortes y redireccionamientos para permitir el avance de las tareas de pavimentación en el sector de los puentes que conectan Neuquén con Cipolletti.

La Secretaría de Infraestructura dispuso un esquema de trabajo de 24 horas para reducir los tiempos de ejecución. Según las estimaciones oficiales, la intervención en la colectora durará 60 días, mientras que en un plazo de 90 días las tareas se trasladarán a la mano contraria (ingreso a Neuquén).

Mapa de desvíos hacia Cipolletti desde Neuquén: dónde empiezan

El corte actual es total sobre la calle colectora en sentido Neuquén – Cipolletti. Los conductores deben utilizar las siguientes vías alternativas:

Desde Avenida Mosconi: Desvío en calle Aguado , continuación por Lázaro Martín y retomar el acceso al puente.

Desvío en calle , continuación por y retomar el acceso al puente. Alternativa secundaria: Circular por Leales y Lules para incorporarse a Lázaro Martín.

Circular por para incorporarse a Lázaro Martín. Desde calle Alderete: Realizar el trayecto a través de la calle Carmen de Patagones.

Por el momento, el sentido Cipolletti – Neuquén no presenta modificaciones y el ingreso a la capital provincial se mantiene de forma habitual.

Adecuación de las calles internas en Neuquén para los desvios sobre Avenida Mosconi

Para absorber el flujo vehicular desviado, la municipalidad realizó tareas de pavimentación previa en las calles Lules, Lázaro Martín y Río Uruguay.

Asimismo, se informó la adecuación de los tiempos semafóricos en las intersecciones mencionadas para dar fluidez al tránsito. El personal del área de Tránsito se encuentra apostado en la zona para indicar las maniobras permitidas.