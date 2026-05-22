Neuquén celebra el 25 de Mayo con locros, empanadas y sabores con identidad regional

Las empanadas criollas, el locro, la música folklórica y los productos regionales se transformarán en protagonistas de las celebraciones patrias de este 25 de mayo en distintos puntos de la provincia de Neuquén. Chefs, restaurantes y fiestas populares invitarán a vecinos y turistas a vivir un fin de semana donde la cocina también será una forma de celebrar la identidad.

Añelo

En Añelo se desarrollará la segunda Fiesta Regional del Locro, una propuesta que busca fortalecer las raíces culturales y consolidarse dentro del calendario regional. El encuentro será el 24 de mayo en el Predio Municipal de Isla Grande y reunirá a vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia.

Allí estará presente el chef y embajador de la gastronomía neuquina Cristian Alfaro, quien adelantó una versión del plato con fuerte identidad regional. “Le agregamos mote, piñones, frutos secos y sobre todo chivito”, afirmó.

Neuquén capital

En Neuquén capital, el chef y embajador de la gastronomía neuquina Sebastián Caliva junto a la embajadora gastronómica Graciela Caffa Lucero serán protagonistas de una nueva edición de Confluencia de Sabores, donde cocinarán un gran locro patrio en el Parque Jaime de Nevares a partir de las 12.

Caliva destacó además el valor de trabajar con productos locales. Explicó que “nosotros usamos cerdo del frigorífico El Amanecer, un producto neuquino”. Ambos chefs también recomiendan utilizar Aceite Las Praderas para el salteado y sofrito del plato.

Gachi Caffa, recientemente distinguida durante la Fiesta Nacional del Chef Patagónico en Villa Pehuenia, propone además sumar otra joya regional a la mesa patria. “Si tenés pensado disfrutar unas buenas empanadas, te recomiendo que sean de chivito del norte neuquino”, sostuvo.

Centenario

En Centenario, la chef y embajadora gastronómica Jorgelina Esper encabezará una experiencia especial en El Oscuro Mesón Restaurant & Wine el próximo 24 de mayo al mediodía. El menú incluirá cremoso de berenjenas asadas, empanadas criollas con salsa picante, locro patrio y pastelitos fritos con membrillo, acompañado de música folklórica en vivo.

Para Jorgelina, un buen locro neuquino debe tener sello territorial. “No le pueden faltar piñones, cabutia, un buen pesto de piñones y, sobre todo, un gesto familiar”, indicó. Además propone sumar chichoca, uno de los ingredientes tradicionales del norte provincial.

Junín de los Andes

En Junín de los Andes, el chef y embajador gastronómico Claudio Abraham será parte de una peña criolla en el establecimiento Las Vertientes, donde habrá empanadas, bondiola desmechada, carbonada y guiso de lentejas junto a música folklórica en vivo.

Abraham también pone el foco en los sabores tradicionales y en el uso de productos neuquinos para sus rellenos y preparaciones, en una propuesta que busca recuperar el encuentro alrededor de la mesa como parte fundamental de las celebraciones patrias.

Otro de los referentes gastronómicos que se sumará a las celebraciones será Nahuel Sepúlveda, quien destacó una particularidad del locro en el norte neuquino. Explicó que “siempre se acompaña con la salsita color: aceite o grasa, pimentón, verdeo picado, sal y un poquito de ají para darle ese picor especial”.

Plottier

En Plottier, Adelia y la familia Lotito volverán a apostar al clásico locro patrio con verduras, chorizo, cerdo, panceta, porotos, locrillo y espalda, manteniendo el espíritu de mesa compartida que caracteriza históricamente a Lotito’s A lo Bestia.

Por su parte, el espacio gastronómico Kraken, distinguido con el Sello de la Gastronomía Neuquina, también ofrecerá una propuesta especial para “celebrar nuestras raíces”, con un locro de cocción lenta elaborado bajo una receta tradicional y pensado para compartir en familia.

Detrás de estas propuestas existe además una política pública que desde hace años busca consolidar a Neuquén como destino gastronómico. El Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina, impulsado por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, nació para poner en valor establecimientos, productores y cocineros que trabajan con ingredientes regionales y construyen una cocina con identidad territorial.

Actualmente, la provincia cuenta con establecimientos distinguidos y chefs embajadores que representan a Neuquén en distintos eventos regionales y nacionales, promoviendo una gastronomía basada en productos locales, identidad cultural y desarrollo turístico.