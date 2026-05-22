Tragedia en un yacimiento de Mendoza: confirmaron qué causó la explosión del camión en la que murieron dos petroleros

La Justicia de Mendoza confirmó cuál habría sido la causa de la explosión del camión cisterna ocurrida el miércoles en el área petrolera de Chachahuén Sur, en Pata Mora, en el límite con Rincón de los Sauces. El hecho dejó dos trabajadores muertos, de 40 y 47 años.

La información judicial indicó que los operarios realizaban trabajos cerca del camión cisterna cuando se produjo el estallido.

Explosión en Chachahuén Sur: la hipótesis sobre el soplete

Según medios locales, la Unidad Fiscal de Malargüe informó que “se estaba manipulando un soplete en las cercanías del vehículo que habría estallado, y que esta acción habría sido la causante de la explosión del rodado”.

La principal línea investigativa sostiene que el contacto de calor o chispas con gases acumulados dentro del tanque habría generado la explosión.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19 en la zona de Chachahuén Sur, dentro del distrito de Pata Mora, en el sur mendocino. La onda expansiva impactó de lleno sobre los trabajadores que se encontraban en el predio petrolero.

Una de las víctimas fue trasladada de emergencia al hospital de Rincón de los Sauces, pero falleció horas más tarde.

Uno de los operarios murió en el lugar producto de la explosión. El segundo trabajador fue rescatado por personal de emergencia y trasladado en estado crítico al hospital de Rincón de los Sauces debido a las quemaduras sufridas. Horas más tarde, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Sanchuc, de 47 años, y Gastón Antonio Andrada, de 40 años.

El comunicado de TSB tras la muerte de los trabajadores petroleros

La empresa TSB emitió un comunicado luego del hecho. “TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, indicó la compañía tras conocerse el desenlace fatal.

La empresa informó además que activó protocolos internos de contingencia y que dispuso asistencia para familiares de las víctimas. “Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta”, agregó el comunicado.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que, por el momento, no se brindará más información para preservar el avance de la investigación y el desarrollo de las actuaciones periciales.