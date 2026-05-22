Río Negro presentó en Chimpay el proyecto de riego de Margen Norte: alcanzará a 14.500 hectáreas

La iniciativa finalizará este viernes en Bariloche con una consulta pública enfocada en gestión del riesgo agropecuario. Foto: Juan Thomes.

El Gobierno de Río Negro realizó este jueves en Chimpay una consulta pública con productores rurales vinculada al programa de infraestructura productiva que busca financiar a través del Banco de Desarrollo Interamericano de Desarrollo (BID). La jornada estuvo centrada en el proyecto de riego de Margen Norte, previsto para la zona comprendida entre Chimpay, Darwin, y La Cueva de Choele Choel.

Las obras buscan llegar a aproximadamente 14.500 hectáreas en la zona, y demandarán una inversión mayor a 21 millones de dólares. La misma se divide entre infraestructura de riego y drenaje, fortalecimiento institucional y asistencia técnica agrícola.

Durante el encuentro, se compartió a la comunidad los detalles técnicos del proyecto, así como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Margen Norte. Al final de la jornada, se habilitó el espacio de consulta pública destinado a que los asistentes puedan realizar preguntas, observaciones o sugerencias al respecto.

Participaron de la jornada los intendentes de Chimpay, Gustavo Sepúlveda; de Darwin, Víctor Hugo Mansilla; y de Coronel Belisle, Diego Agüero; además del secretario de Inversión Pública, Martín Lamot; el secretario de agricultura, Lucio Reinoso; representantes del Departamento Provincial de Aguas (DPA), del Consorcio de Riego de Chimpay y la consultora del BID, Cristina Esteban.

Alcance 14.500 hectáreas en la zona serán alcanzadas por el proyecto Margen Norte.

Cuando los presentes consultaron por los plazos del proyecto, las autoridades explicaron que durante junio el BID realizará el análisis técnico de la propuesta, mientras que en agosto el directorio del organismo, con sede en Washington, definirá la aprobación de la inversión. De concretarse el financiamiento, la expectativa oficial es que las primeras obras puedan comenzar en 2027.

«Creemos, por todas las cuestiones técnicas que estamos analizando, que el proyecto está dentro de los parámetros que el BID suele determinar. Esta era una instancia clave también para poder socializar la iniciativa que estamos haciendo. Así que estamos atentos a los resultados del informe que van a elaborar los consultores y vamos a esperar hasta fin de agosto para ver los resultados», indicó el secretario de Agricultura de Río Negro, Lucio Reinoso, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Actualmente en la zona hay unas 7.000 hectáreas regándose aproximadamente, superficie que se espera duplicar hasta cerca de las 14.500 hectáreas, a partir de la medida.

Creemos que es una medida histórica que va a transformar la región de acá en los próximos años. Lucio Reinoso, secretario de Agricultura de Río Negro.

La misma abarca «tanto la parte hidráulica como aumentar la parte del canal matriz y la mejora en la obra del salado, la adopción, el ingreso de agua a los canales. También la ampliación con los taludes de los canales que nos permitan tener más cantidad de volumen, más una obra eléctrica que va a permitir bombear y llevar el agua a la prebarda donde se dan muy buenos cultivos», precisó el secretario.

En ese sentido, explicó que el proyecto busca responder a una necesidad solicitada desde hace tiempo por los productores, a medida que la actividad comenzó a crecer y aumentó la superficie bajo riego en la zona, haciendo necesario que el sistema de distribución de agua les permita regar.

El proyecto fue elaborado por parte de técnicos del Departamento Provincial de Aguas, técnicos de Secretaría de Energía y técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico Productivo para acordar cuáles eran las distintas acciones que se debían realizar en el territorio.

«En ese sentido, el BID nos pide una consulta pública para ver si este proyecto es de importancia para los productores, y la verdad que estamos muy contentos por toda la afluencia de productores, por toda la gente que vino a escuchar el proyecto. Creemos que es una medida histórica que va a transformar la región de acá en los próximos años«, afirmó.

«Estamos muy contentos, porque de aprobarse va a ser muy importante. Es un proyecto que se creó en 1929, como decían muchos productores acá, y que recién ahora, después de casi 100 años, este gobierno lo va a llevar adelante» añadió.

Las consultas públicas que exige el BID

El encuentro formó parte del cronograma de consultas que se desarrolla esta semana en distintas localidades como parte del proceso requerido por el organismo internacional antes de avanzar con la aprobación del financiamiento.

Las actividades comenzaron el lunes en Viedma con la presentación de la segunda etapa de ampliación y modernización del sistema de riego del Idevi, continuaron en Negro Muerto y Guardia Mitre, y finalizarán este viernes en Bariloche con una jornada enfocada a gestión del riesgo agropecuario.

Según informó el gobierno provincial, el paquete presentado ante el BID contempla cinco proyectos estratégicos distribuidos en distintas regiones, con una inversión total estimada en unos 85 millones de dólares. Entre ellos se encuentra la segunda etapa de ampliación y modernización del sistema de riego del Idevi, con una inversión prevista de entre 12 y 14 millones de dólares.

Proyectos 5 son las iniciativas estratégicas presentadas en el paquete del BID, distribuidas en distintas regiones de Río Negro.

El programa también incluye la electrificación rural de Guardia Mitre, presupuestada en 14 millones de dólares, y la electrificación de Negro Muerto, que demandará otros 7,5 millones. A eso de suma el desarrollo del sistema de riego de Margen Norte, una de las iniciativas de mayor escala dentro del esquema de financiamiento.

Otro de los componentes incluidos en la propuesta corresponde a gestión del riego agropecuario, con una inversión cercana a los 14 millones de dólares destinados a equipamiento para manejo de fuego, prevención de contingencias climáticas y colocación de mallas antigranizo.

Las obras de riego de Colonia Josefa y de ampliación en el Canal Pomona – San Antonio Oeste estuvieron presentes inicialmente en el proyecto, pero quedaron al margen de esta etapa.