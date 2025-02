Neuquén, la ciudad de las ferias: cada barrio tiene la suya, conocelas

Las ferias barriales de Neuquén son mucho más que un punto de compra y venta: son un espacio de encuentro, de historias compartidas y de economía popular que sostiene a miles de familias. En cada rincón de la ciudad, estos “espacios de comercialización comunitaria” a cielo abierto crecieron de la mano de emprendedores y vecinos que encuentran en ellos una forma de vida. Son 14 las ferias que, semana a semana, llenan plazas y calles de una oportunidad para conseguir productos y una charla imperdible.

Algunas municipales y otras impulsadas por los vecinos, aunque todas cuentan con autorización y supervisión del área correspondiente, contó el subsecretario de Economía Social de la municipalidad, Claudio Vázquez. Actualmente, hay entre 2500 y 3000 emprendedores participando en estos espacios, de los cuales el 65% son mujeres, y casi el 90% de ellas son jefas de hogar que sostienen a sus familias con sus ventas. En estos mercados hay artesanos, así como alimentos, ropa, indumentaria, accesorios, bisutería, sublimaciones, herrería, pastelería y panadería.

Uno de los principales atractivos de estas ferias es la diversidad de productos y precios accesibles, lo que las convierte en una opción clave en el contexto económico actual. “La gente ya sabe que acá encuentra buenos precios y productos frescos. No es lo mismo que ir al supermercado. Acá hay trato directo con el productor y eso se nota en la calidad”, explicó Vazquez. Además, muchas familias eligen estos espacios no solo por los precios, sino también por la posibilidad de acceder a productos artesanales que no se consiguen en grandes cadenas comerciales.

La feria ubicada en Racedo y Novella, que tiene ese mismo nombre, es una de las más antiguas y funciona los miércoles y sábados con una rotación de 80 feriantes. En este espacio no solo se compran y venden productos, sino que hay un fuerte componente de producción local. “Acá la gente viene a comprar miel casera, panificados artesanales y muchas veces a charlar con los productores”, contó Vazquez.

Luego está la conocida como “Feria Cancha de Boca”, o del oeste, una de las más concurridas. Este espacio nació como respuesta a la necesidad de regularizar a los feriantes que antes trabajaban en la Plaza Ulloa. Ahora están en Moritán y Avenida del Trabajador, donde más de 700 emprendedores se instalan todos los domingos con sus puestos, ofreciendo desde frutas y verduras hasta ropa, indumentaria, bisutería, sublimados y artículos de herrería.

“Es un espacio que le da oportunidades a muchos. Tenemos estudiantes que con la feria pueden pagar su estadía en Neuquén y abuelos que logran cubrir los gastos de sus medicamentos”, explicó el funcionario. A pocos metros, en el mismo predio, funciona la Feria de la Unión, que se desarrolla los martes, jueves y sábados, con entre 120 y 200 feriantes. Este espacio nació como respuesta a la necesidad de regularizar a los feriantes que antes trabajaban en la Plaza Ulloa, un lugar no habilitado para la actividad.

Luego está la feria Villa María, que se realiza cada 15 días, los sábados y domingos y convoca a más de 150 emprendedores. Se realiza en Olascoaga al 1000 y se ha convertido en un paseo recreativo tanto para los vecinos como para quienes buscan productos locales. “Lo que ofrecemos es empatía hacia el cliente, y eso se siente cada vez que venís”, manifestó una de las feriantes y organizadoras, Cecilia, que ofrece plantas.

La Feria Parque del Oeste es otra de las que nacieron entre pocos, pero que se llenó rápidamente. Su fundadora, Suyai, contó que la primera vez fue el 15 de octubre de 2022, con la idea de que los vecinos tuvieran un espacio de comercialización en su propio barrio. Lo que comenzó con 50 feriantes, creció hasta superar los 200.

Lo particular de esta feria es que está estrictamente regulada: no se permite la venta en el suelo, todos los puestos deben estar a 30 centímetros del piso y quienes venden alimentos deben contar con el carné de manipulación de alimentos. “Acá somos todas mujeres y hay muchas personas mayores. Todas intentamos salir adelante”, manifestó.

Están los viernes y domingos de ocho a 11 de la noche. Ahora se tomaron un tiempo por el verano, pero esperan volver el 14 de febrero. “Buscamos artistas que quieran participar de seis encuentros, con música, para despedir el verano”.

La Feria del Parque Central es la más emblemática de Neuquén, con más de 20 años de historia. Nació en la crisis del 2001 como un espacio de trueque y se fue consolidando hasta convertirse en un clásico de la ciudad. Actualmente, más de 380 feriantes instalan sus puestos en la zona de Independencia y Tierra del Fuego.

“Al principio, vendíamos en los vagones del tren. Productores de Centenario venían con sus tractores a cambiar verduras. De a poco se sumó más gente y terminamos ocupando todo el predio de Vuelta de Obligado”, recuerda una de sus impulsoras, Ruth.

Desde entonces, la feria ha pasado por varios traslados y regulaciones, pero siempre ha mantenido su esencia: productos frescos, ropa, artesanías y un espíritu de comunidad inquebrantable. “Yo empecé vendiendo nueces, después ropa usada, después verduras. Hoy soy la presidenta de la feria y la gente me eligió tres veces.

Ubicada junto a la Biblioteca de Escritores, en calle Francisco Armas al 1800, se realiza la feria del barrio La Sirena, que tiene una función social clave: parte de lo recaudado ayuda a sostener la biblioteca. “Es una feria cultural. Se venden libros, artesanías y también productos gastronómicos.

En el barrio Confluencia la más cercana es la feria Linares, que se produce una vez al mes. Allí participan entre 120 y 150 emprendedores. Está ubicada cerca del río, en calle Linares al 1600.

“El verano es clave para esta feria. Muchas familias planifican el día de descanso y de paso hacen compras. Hay buena oferta gastronómica y eso también atrae”, aseguró Vázquez.

Cerca está la Feria Limay, que cuenta con productos elaborados por microemprendedores y artesanos locales. Está ubicada en Leguizamón y Bv. Houssay y se realiza los sábados. Allí se pueden encontrar dulces, panificados, repostería y más.

Por último, hay dos pequeñas pero muy importantes ferias, la de Alta Barda y Terrazas de Neuquén. La primera está en Avenida las Flores 1655, con entre 30 y 40 feriantes. La segunda es en Cabellera del Frío al 720, con más de 60 emprendedores.

En muchas de estas ferias también se generan actividades culturales y comunitarias. Desde talleres de oficio hasta espectáculos de música en vivo, las ferias no son solo espacios comerciales, sino también ámbitos de integración social.

Estas iniciativas fortalecen el sentido de pertenencia de los feriantes y vecinos, y hacen que cada feria tenga su identidad propia. La mayoría se realizan los sábados. Algunas varían su horario, pero son el propósito del fin de semana.

Muchos llegan de otras localidades para visitar estos lugares que no son solo mercados, sino que forman comunidades y un espacio de pertenencia que siempre tendrá las puertas abiertas.

Mapa: dónde están las ferias en Neuquén

A continuación, una a una las ferias en la ciudad de Neuquén: