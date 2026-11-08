Deportivo Viedma extendió su racha en casa, venció a Norte y sube en la Liga Argentina

En un Cayetano Arias que vibró de principio a fin, Deportivo Viemda se impuso por 95-86 a Deportivo Norte, para seguir en la zona alta de la Liga Argentina de básquet. Fue el cuarto triunfo en cinco fechas para el quinteto capitalino, que se consolida como uno de los mejores equipos de la Conferencia Sur.

Ahora, el equipo de Guillermo Bogliacinco tendrá unos días de descanso y preparación antes de volver a jugar en casa. El próximo desafío será recién el 23 de noviembre, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Buen arranque en las dos llaves

El partido comenzó con un ritmo que fue creciendo de a poco. Los de Viedma se sintieron cómodos en su cancha y rápidamente pasaron al frente. Sin embargo, Norte logró acomodarse e igualó el marcador en 9, planteando un partido disputado y con ofensivas más incisivas. Finalmente, los locales ajustaron la defensa y se quedaron con el primer cuarto por 27-18.

En el segundo, llegó el tiempo de la rotación y Norte aprovechó esos momentos para acercarse en el marcador y evitar que el conjunto viedmense ampliara la diferencia. Así, se fueron al descanso una ventaja menor a la del arranque. La visita ganó el cuarto 22-26 y el tablero marcó 49-44.

Bertona tuvo otro gran partido en el equipo rionegrino. (Prensa Viedma)

Viedma, siempre adelante

Norte comenzó a manejar mejor los tiempos y apostó por jugadas rápidas. A Viedma le costó encontrar su juego, aunque logró mantener la diferencia y evitar que su rival se acercara en el marcador. Depo cometió varios errores, aunque consiguió quedarse con el tercer cuarto por 72-65 (parcial 23-21).

En el último cuarto, Depo Viedma hizo sentir su localía, tomó mejores decisiones en ataque, afianzó su defensa y abrochó un gran triunfo. Es el tercero consecutivo, luego de los logrados lejos de casa, ante Pergamino y Centenario de Venado Tuerto. Así, tiene marca de 4-1 y comparte posición con Ciclista Juninense en la zona alta.

La clave: goleo repartido

Cinco jugadores estuvieron en el doble dígito y esa fue una de las claves de la victoria. Lideró Joaquín Petre, con 17, y también anotaron seguido Gastón Bertona (16 más 6 asistencias), Alfredo Ventura (14), Mateo Macrini (14) y Lucas González (12), quien además sumó 8 rebotes. En la visita sobresalieron Nicolás Rodíguez (24), Hans Feder (20) y Favio Vieta (19).