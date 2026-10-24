Neuquén tiene listo el proyecto para reformar el Código Procesal de Familia: qué cambiará

La subcomisión especial concluyó el análisis de la reforma del Código Procesal de Familia. El proyecto llegará a la Legislatura en noviembre.

La reforma del Código Procesal de Familia de Neuquén dio un nuevo paso hacia su tratamiento legislativo. La subcomisión especial encargada de elaborar la propuesta recibió la última parte del documento, que introduce modificaciones en los procedimientos de adopción y violencia familiar.

Entre los principales cambios, se plantean plazos más cortos para determinados trámites judiciales y una mayor intervención de equipos interdisciplinarios. La presentación se realizó el viernes 23 de octubre, durante la última reunión de la subcomisión, en la que se analizaron los capítulos pendientes del proyecto elaborado por la jurista Mariel Molina de Juan.

Según informó la Legislatura, se prevé que la iniciativa tome estado parlamentario durante la tercera sesión de noviembre. Posteriormente, deberá ser analizada por la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A), antes de avanzar hacia su eventual aprobación.

Según informó la Legislatura, se prevé que el proyecto tome estado parlamentario durante la tercera sesión de noviembre. Posteriormente, deberá ser analizado por la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A).

Violencia familiar: qué cambios propone la reforma en Neuquén

Uno de los principales ejes de la propuesta es la modificación de los procedimientos judiciales ante situaciones de violencia familiar. Entre las novedades, se contempla que los actuales juzgados pasen a denominarse Juzgados de Familia y Violencia Familiar, con el objetivo de facilitar su identificación por parte de la ciudadanía.

Molina de Juan explicó que las innovaciones «buscan garantizar una respuesta inmediata, cercana y especializada para las víctimas, con un enfoque prioritario en la atención de urgencias y el trabajo interdisciplinario».

En este sentido, el proyecto contempla que los jueces puedan dictar medidas de protección a partir de los informes de riesgo elaborados por equipos técnicos interdisciplinarios. También establece criterios para evitar la revictimización y garantizar asistencia jurídica gratuita durante la etapa de denuncia.

Las medidas de protección podrán apelarse en un plazo de hasta tres días y modificarse según las particularidades de cada situación. Además, el demandado podrá solicitar su levantamiento si considera que ya no existe un riesgo concreto para la víctima. La especialista también advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en un arresto, si así lo determina el juez.

Respecto de las audiencias, la propuesta establece que las partes deberán comparecer por separado cuando se aborden cuestiones vinculadas con alimentos, responsabilidades parentales u otras dinámicas familiares.

Adopciones en Neuquén: buscan reducir las demoras judiciales

Otro de los puntos centrales de la reforma apunta a agilizar los procesos de adopción y evitar trámites que puedan extender innecesariamente los tiempos de resolución.

Molina de Juan explicó que el procedimiento fue adecuado a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación. «La principal manda que rige el proceso es la de que todo trámite debe evitar demoras, reiteración de evaluaciones y disposiciones innecesarias», sostuvo.

La propuesta contempla tres situaciones: niños y niñas sin filiación determinada, casos en los que los progenitores manifiestan su voluntad de dar en adopción y situaciones en las que no se logra una vinculación positiva.

En el primer supuesto, se prioriza la búsqueda de alternativas de cuidado dentro de ámbitos familiares antes que la institucionalización.

Para los casos en los que existe consentimiento de los progenitores, el proyecto propone evitar reiteradas instancias de ratificación, siempre que la decisión haya sido expresada mediante un consentimiento debidamente informado. También prevé el acompañamiento de equipos interdisciplinarios durante el procedimiento.

Una de las principales novedades es la incorporación de un plazo procesal máximo de 20 días para una vía recursiva vinculada con la declaración de adoptabilidad, en los supuestos contemplados por la reforma.

«Es una enorme aspiración, pero es la forma para evitar el gran problema de la demora», aseguró Molina de Juan al referirse a los tiempos que actualmente presentan los procesos adoptivos.

Cuándo se tratará la reforma del Código Procesal de Familia

Con la entrega de la última parte del documento, la subcomisión especial concluyó la etapa de elaboración de la propuesta.

La reunión estuvo presidida por el diputado Carlos Coggiola y contó con la participación de la secretaria de la subcomisión, Cielubi Obreque, además de los legisladores Francisco Lepore y Patricia Fernández. También participaron representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público de la Defensa, el Colegio de Abogados y otras instituciones vinculadas al ámbito jurídico.

El próximo paso será el ingreso formal del proyecto a la Legislatura, previsto para noviembre. A partir de entonces comenzará su tratamiento en comisión.

Las modificaciones propuestas todavía no están vigentes, ya que deberán atravesar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.