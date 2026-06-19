Neuquén puso en marcha el Operativo Nieve 2026 para asistir en rutas de la cordillera

El Operativo Nieve 2026 quedó oficialmente en marcha en Neuquén con un despliegue coordinado entre organismos provinciales, equipos de emergencia y la Policía. El dispositivo busca reforzar la seguridad y la asistencia durante la temporada invernal en los principales corredores turísticos y pasos fronterizos.

La presentación se realizó este jueves en Caviahue-Copahue, donde se detalló el esquema de trabajo previsto para la temporada entrante. Según informaron, habrá cobertura especial en rutas de alta circulación, destinos turísticos y sectores cordilleranos con mayor impacto por las condiciones climáticas.

Operativo Nieve 2026: cómo será el trabajo en rutas y zonas cordilleranas

El operativo contempla la participación de equipos de emergencia, personal de salud, seguridad vial, fuerzas de seguridad y distintos organismos provinciales. La finalidad es mejorar la capacidad de respuesta frente a contingencias derivadas de los fenómenos propios del invierno.

Entre los recursos previstos habrá móviles policiales, controles preventivos, patrullajes estratégicos y motonieves para intervenir en sectores de difícil acceso. La planificación también incluye capacitaciones y coordinación permanente entre las distintas áreas involucradas.

La secretaria Luciana Ortiz Luna junto al jefe de la Policía Carlos Tomás Díaz Pérez.

Durante el acto, el jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez, destacó: «Somos fruto de la planificación, no de la improvisación. Y esto, más allá de que se hace año tras año, va a seguir mejorando porque es un trabajo en equipo. Es un trabajo donde la Secretaría de Emergencias dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, la Policía y otras instituciones están siempre al servicio de la comunidad».

En tanto, la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, remarcó la importancia de la articulación entre los distintos organismos durante los meses de mayor complejidad climática.

«Frente a la adversidad somos uno solo para poder resolver el problema de alguien. Se vienen épocas muy difíciles, cada año lo sabemos, pero acá estamos. No estamos solos y eso es lo más lindo que nuestra provincia: el poder estar trabajando juntos, codo a codo, para ayudar a quien lo necesita», afirmó.

Caviahue-Copahue fue el punto de partida del operativo invierno 2026

Del lanzamiento también participaron el subjefe de la Policía, Walter San Martín, integrantes del Consejo Asesor Superior, autoridades provinciales, directores, subdirectores y personal policial, además de representantes de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

El dispositivo permanecerá activo durante toda la temporada y tendrá presencia en los principales corredores turísticos de la provincia. Con este esquema de trabajo, los distintos organismos provinciales coordinarán operativos y respuestas ante emergencias en las zonas más afectadas por las condiciones climáticas.