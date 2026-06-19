¿Viajás en motorhome? Qué licencia necesitás para salir a la ruta sin inconvenientes

Viajar en un motorhome, una opción que sigue creciendo en el país. Foto archivo.

Dormir frente a un lago patagónico, despertar al pie de una montaña o cambiar de paisaje cada pocos días sin hacer reservas son algunas de las razones que explican el crecimiento de los viajes en motorhome en la Argentina. Sin embargo, antes de poner primera y salir a la ruta, hay un aspecto clave que no puede pasarse por alto: contar con la licencia de conducir adecuada.

La tendencia suma cada vez más adeptos, desde familias hasta parejas y viajeros solitarios que encuentran en este estilo de vida una forma diferente de descubrir el país. A diferencia de un automóvil particular, los motorhomes suelen tener mayores dimensiones y peso, por lo que la categoría de licencia requerida varía según las características de cada unidad.

¿Cuándo se necesita la licencia Clase C?

La licencia Clase C es obligatoria para conducir motorhomes cuyo peso total supere los 3.500 kilos.

Dentro de esta categoría existen tres subclases:

C1: para vehículos de más de 3.500 kg y hasta 12.000 kg.

C2: para unidades de entre 12.000 y 24.000 kg.

C3: para vehículos que superan los 24.000 kg.

En la práctica, la mayoría de los motorhomes medianos y grandes que circulan por las rutas argentinas requieren una licencia C1.

¿Qué pasa con los motorhomes más pequeños?

Si el vehículo pesa hasta 3.500 kilos, alcanza con una licencia particular.

Las categorías habilitadas son:

B1: permite conducir autos, utilitarios y casas rodantes motorizadas livianas.

B2: habilita además a remolcar un acoplado o una casa rodante no motorizada.

Muchos de los motorhomes compactos entran dentro de este rango, lo que facilita su conducción para quienes ya cuentan con licencia de auto.

El caso especial de los vehículos sin homologar

Existe una situación que suele generar confusión. Algunos motorhomes fueron originalmente colectivos o minibuses y todavía no completaron el proceso de homologación como casa rodante.

En esos casos, la categoría exigida dependerá de cómo figure inscripto el vehículo en la documentación.

Si continúa registrado como transporte de pasajeros, podría requerir una licencia Clase D:

D1: hasta 8 pasajeros.

D2: entre 8 y 20 pasajeros.

D3: más de 20 pasajeros.

Por eso, antes de comprar o alquilar un motorhome, es fundamental verificar su condición registral y asegurarse de que esté homologado correctamente.

Cómo tramitar la licencia Clase C

El proceso es similar al de otras categorías, aunque incorpora requisitos adicionales.

Para obtenerla es necesario:

Contar con una licencia previa de categoría inferior.

Realizar el curso teórico específico para vehículos de mayor porte.

Aprobar el examen psicofísico, que incluye controles más exigentes.

Rendir y aprobar una prueba práctica con un vehículo acorde a la categoría solicitada.

Los requisitos puntuales pueden variar según cada jurisdicción, por lo que se recomienda consultar previamente en el centro emisor de licencias correspondiente.

Conducir un vehículo sin la categoría habilitante constituye una infracción y puede derivar en multas, la retención del vehículo y la inhabilitación para continuar el viaje.

Antes de salir a la ruta, revisá la documentación y confirmá que la licencia sea la correcta es tan importante como planificar el itinerario. Porque la libertad de viajar sobre ruedas también implica hacerlo de manera segura y dentro de la normativa vigente.