Neuquén realizó una masiva jornada de castración de gatos: turnos agotados y un récord histórico

La Municipalidad de Neuquén concretó este sábado una jornada especial de castración destinada a gatos en la sede central de Bienestar Animal, en Parque Industrial. “Con la concurrencia de hoy nos va a permitir llegar a los 128.000 animales operados”, celebró Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional.

Los turnos se agotaron en horas y la respuesta fue masiva

Según explicó la funcionaria, la iniciativa es parte de “una política pública sumamente importante que ha instaurado el intendente Mariano Gaido” y que se desarrolla tanto en el edificio central como en quirófanos fijos y móviles que recorren barrios de la ciudad.

Vecinos de Neuquén llevaron a sus gatos a la jornada de castración en Parque Industrial. Foto: Municipalidad de Neuquén.

Esta vez, las intervenciones se centraron únicamente en gatos y gatas, con el objetivo de reforzar la tenencia responsable y prevenir la reproducción no controlada. De Giovanetti recordó que “cuidar a los animales que están en casa también es cuidar la salubridad pública”.

Además, para enfrentar las bajas temperaturas, se habilitó un espacio cerrado donde los vecinos pudieron esperar durante la cirugía de sus mascotas. Según la funcionaria, esa instancia también se aprovechó para dialogar con los asistentes y concientizar sobre cuidados responsables.

Vacunación, desparasitación y más servicios en una misma jornada

La subsecretaria de Ciudad Saludable, Celeste Leiga, detalló que junto a las castraciones se ofrecieron otros servicios gratuitos. Hubo vacunación antirrábica, entrega de pastillas y desparasitación.

Destacó que el equipo veterinario trabaja en bloques de 20 turnos por profesional, lo que permite mantener un ritmo constante de atención durante toda la jornada. “La asistencia es perfecta”, afirmó sobre la organización.

Estas acciones, remarcó, forman parte de un plan integral de control poblacional y cuidado animal que el municipio sostiene durante todo el año.