Neuquén suma un nuevo millonario: ganó más de $1.700 millones en el Quini 6
Neuquén suma un nuevo ganador millonario, en una de las modalidades más esperadas por los apostadores de todo el país.
Durante el sorteo de este domingo del Quini 6, un afortunado jugador de Neuquén se hizo acreedor del primer premio de la modalidad «Revancha», llevándose más de $1.700 millones. El sorteo se realizó en el marco de los habituales miércoles y domingos, y dejó resultados millonarios para la provincia patagónica.
Cómo salieron el resto de los resultados del Quini 6
- Tradicional: 21 – 22 – 26 – 28 – 30 – 36
- Segunda Vuelta: 00 – 12 – 18 – 30 – 35 – 42
- Revancha: 08 – 09 – 14 – 18 – 31 – 34
- Siempre Sale: 01 – 03 – 20 – 28 – 29 – 40
El Quini 6 es uno de los juegos de lotería más populares del país. Su instrumentación y financiamiento está a cargo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, aunque se puede jugar en cualquier provincia de la Argentina.
Cómo se juega al Quini 6
- Tradicional: el primer premio va para quien acierte los seis números. Si nadie gana, se reparte entre quienes logran cinco o cuatro aciertos, y si aún así no hay ganadores, el pozo se acumula.
- Revancha: el premio se entrega únicamente a quienes acierten los seis números; si nadie gana, el pozo se acumula.
- Siempre Sale: en esta modalidad, el primer premio siempre se entrega. Si nadie acierta los seis números, el premio va a quienes tengan cinco aciertos.
Comentarios