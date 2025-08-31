Neuquén suma un nuevo millonario: ganó más de $1.700 millones en el Quini 6

Durante el sorteo de este domingo del Quini 6, un afortunado jugador de Neuquén se hizo acreedor del primer premio de la modalidad «Revancha», llevándose más de $1.700 millones. El sorteo se realizó en el marco de los habituales miércoles y domingos, y dejó resultados millonarios para la provincia patagónica.

Cómo salieron el resto de los resultados del Quini 6

Tradicional: 21 – 22 – 26 – 28 – 30 – 36

Segunda Vuelta: 00 – 12 – 18 – 30 – 35 – 42

Revancha: 08 – 09 – 14 – 18 – 31 – 34

Siempre Sale: 01 – 03 – 20 – 28 – 29 – 40

El Quini 6 es uno de los juegos de lotería más populares del país. Su instrumentación y financiamiento está a cargo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, aunque se puede jugar en cualquier provincia de la Argentina.

Cómo se juega al Quini 6