Neuquén suma un nuevo pulmón deportivo

En pocos días, el barrio Melipal estrenará su propio Salón de Actividades Físicas (SAF), el cuarto de la ciudad después de los ya consolidados en San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia. La apuesta no es menor: más de 6.000 chicos y chicas pasan a diario por estos espacios, donde el deporte es apenas el punto de partida.

El nuevo SAF contará con canchas para varias disciplinas, vestuarios, tribunas, oficinas y calefacción, todo con acceso gratuito. Su diseño replica el modelo que viene funcionando con éxito en otros puntos de la capital, donde el deporte se mezcla con la vida social y comunitaria.

En San Lorenzo, uno de los barrios más tradicionales de Neuquén, el SAF se consolidó como un verdadero motor social. Allí el deporte convive con talleres, actividades culturales y encuentros comunitarios que desbordan lo meramente deportivo. No es raro ver a familias enteras participando de distintas propuestas, lo que convirtió al espacio en un emblema de pertenencia y de identidad barrial.

En tanto, el SAF de Parque Industrial cumple una función estratégica: brinda contención a los hijos e hijas de trabajadores de la zona y abre un espacio de recreación en un sector históricamente postergado. El de Confluencia, por su parte, se convirtió en un escenario vital para una barriada en pleno crecimiento, ofreciendo un lugar seguro y gratuito donde jóvenes y adultos encuentran no solo deporte, sino también oportunidades de encuentro y desarrollo comunitario.

Lejos de ser simples gimnasios, los SAF se han convertido en centros de encuentro, contención y oportunidades. Allí se forman equipos, se fortalecen vínculos y, sobre todo, se abre un camino para que la actividad física sea parte de la vida cotidiana en cada barrio.

“En cada SAF vemos cómo el deporte transforma realidades y abre oportunidades”, resumió Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica, convencido de que estos espacios son una herramienta clave para la salud y la integración. Con la apertura en Melipal, Neuquén sigue expandiendo su red de infraestructura deportiva y refuerza una política que apuesta a la inclusión a través del juego y la comunidad.