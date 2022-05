Neuquén tendrá su Escuela de Robótica, pública y gratuita

El gobierno de Neuquén proyecta una Escuela de Robótica, pública y gratuita, para chicos y adultos de todas las edades. Será la primera de la Provincia y la segunda de Argentina. Funcionará a contraturno de la escolaridad obligatoria, con una modalidad pedagógica no orientada a los trayectos sino que trabajará diferentes proyectos como unidades de aprendizaje. Los plazos de inicio están planteados para fines de este año o principios de 2023.

El proyecto se está desarrollando en el seno del Copade y contará con fondos aportados por el gobierno neuquino, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del ministerio de Ciencia y Técnica de Nación. Para la formación de profesionales a cargo del dictado de los cursos, la elaboración de las curriculas y la articulación de conocimientos se piensa trabajar en conjunto con la Universidad Nacional del Comahue, La Universidad Tecnológica Nacional y con organizaciones de la sociedad civil dedicas a la ciencia y la tecnología.

La coordinadora del Copade, Silvia García Garaygorta explicó que la escuela neuquina de robótica no dependerá del ministerio de Educación sino directamente del gobierno provincial, es decir que no funcionará de acuerdo a los lineamientos del sistema educativo formal. Pero sin embargo, no estará disociada de ella.

«La robótica es un insumo que permite desde lo educativo abarcar un montón de cosas. En esta escuela se trabajará por proyectos. Se empieza identificando una problemática a resolver en equipo, luego se idea una forma de encontrar una solución, se diseña la solución, se la programa y se arma el robot. Se puede, entonces, aplicar todos los contenidos de la educación formal, tanto primaria como secundaria. Esos saberes se integraran con los de la escuela de robótica«, agregó la coordinadora.

A la escuela podrán concurrir todos y todas a partir de los cinco años de edad, sin requisitos de conocimientos previos y en cualquier momento de la vida. «Pensamos en un programa donde los contenidos son los mismos para todos pero tienen mayor complejidad en función del grupo etario», aseguró García Garaygorta.

En cuanto a la formación de los profesionales serán clave los convenios que se puedan suscribir con las universidades nacionales. «Podrían ser estudiantes avanzados o docentes vinculados a carreras de ciencia y tecnología, para los cuales dispondremos de programas de capacitación», dijo.

Quienes coordinan y dirigen el proyecto de la primera Escuela de Robótica de Neuquén aseguraron que comenzará a funcionar en un primer momento, en un espacio físico y de manera presencial en la capital neuquina, con un sistema virtual en el interior provincial. «Nuestra idea es ir implementándola por microregiones, abrir una sede y luego poder alcanzar al resto de las localidades del interior. No queremos que esté centralizada en la capital, queremos llegar a los 57 gobiernos locales, con la oportunidad de que puedan acercarse a la robótica de manera virtual en principio, como una buena opción para llegar rápidamente a todos lados», adelantó la coordinadora del Copade.

Una de las posibilidades que nos da esta escuela y uno de nuestros objetivos es reducir la brecha de género. En Argentina solo el 19% de las mujeres acceden a carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología». Silvia García Garaygorta, coordinadora del Copade.

Desde Misiones viene la inspiración

La idea de crear en la provincia de Neuquén una escuela de robótica viene de una experiencia que desde hace cinco años se desarrolla en la capital de Misiones, Posada, donde funciona la primera Escuela de Robótica del país. Días atrás, el titular del Copade, Pablo Gutiérrez Colantuono, viajó hasta allí para conocer de cerca su funcionamiento, que servirá de base para el proyecto neuquino.

«No estamos pensando en copiar el modelo misionero, sino apropiarnos de sus potencialidades y aplicar en nuestra provincia un modelo adaptado a nuestra realidad, que buscará consolidad la inclusión digital y promover el desarrollo de la economía del conocimiento», explicó la coordinadora del Copade, Silvia García Garaygorta.

El primer antecedente de vinculación entre los gobiernos de Misiones y Neuquén fue en junio de 2021, cuando ambos gobernadores, Oscar Herrera Ahuad y Omar Gutiérrez firmaron un convenio marco de cooperación, a través del cual se comprometió la asistencia recíproca para llevar adelante proyectos conjuntos de investigación científica aplicada y promoción de la empleabilidad.

«Con esta escuela de robótica estamos dando herramientas de inserción laboral a miles de chicos y jóvenes que encaran un futuro netamente digital», concluyó García Garaygorta.