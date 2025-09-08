Neuquén y Río Negro bajo alerta amarilla y naranja: hasta 70 cm de nieve y lluvias intensas este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por lluvias y nevadas en distintas zonas de la cordillera de Neuquén y Río Negro para este martes 9 de septiembre.

Según el organismo, se esperan precipitaciones de variada intensidad y acumulaciones significativas de nieve, que podrían superar los 70 cm en las zonas más altas, con reducción de visibilidad por viento blanco. Las condiciones meteorológicas podrían afectar rutas y generar dificultades en la circulación, especialmente en áreas de montaña.

Neuquén: alerta amarilla por lluvias y nevadas

Las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín estarán bajo alerta amarilla. Se esperan lluvias de variada intensidad, algunas fuertes de manera localizada, con acumulación estimada de entre 20 y 40 mm, pudiendo superarse puntualmente.

También se esperan nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Neuquén: alerta naranja por nevadas y lluvias

Se prevén nevadas de variada intensidad en la cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar y el sur de Aluminé. Los acumulados estimados de nieve serán de 20 a 40 cm, pudiendo superar estos valores en forma puntual.

También rige una alerta por lluvia, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En las zonas más altas, la situación podría incluir reducción de visibilidad por viento blanco, mientras que en áreas más bajas no se descarta la presencia de lluvia mezclada con nieve.

Río Negro: alerta naranja por lluvias y nevadas

En Río Negro, rige alerta naranja en Bariloche, cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó. Se esperan lluvias de variada intensidad, algunas fuertes localmente, con acumulación de 20 a 40 mm y posibilidad de superar estos valores puntualmente.

También se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulados entre 20 y 40 cm y reducción de visibilidad por viento blanco en las zonas más altas.

Alertas en Neuquén y Río Negro: las recomendaciones

Amarillo:

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Naranja: