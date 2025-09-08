Tormentas, nevadas y viento fuerte: el clima extremo que tendrá Neuquén y Río Negro este martes

El martes más ventoso y frío de la semana.

Este martes, la cordillera de Neuquén y Río Negro recibirá lluvias y nevadas, mientras que los valles, la meseta y la costa sentirán la llegada de aire inestable del oeste, con precipitaciones dispersas y ráfagas de viento que harán sentir el cambio de clima en toda la región, así lo informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

El miércoles se mantendrán los vientos y las bajas temperaturas, con una noche especialmente fría, mientras que hacia el viernes y sábado se prevé un ascenso de la temperatura.

El ingreso de un frente frío en la cordillera desde el martes intensificará las precipitaciones y modificará las condiciones habituales, por lo que se recomienda extremar precauciones en rutas y actividades al aire libre.

Neuquén: martes con aumento de temperatura y cielo inestable

El martes, los neuquinos vivirán un día con cielo cubierto y condiciones inestables, tras una jornada del lunes mayormente cubierta. La temperatura máxima se espera en 22 °C durante el día, mientras que la mínima descenderá a 5 °C por la noche,k cuando se esperan tormentas.

El viento soplará del sector norte a 29 km/h, con ráfagas de hasta 53 km/h, un leve descenso respecto al lunes, cuando los vientos alcanzaron los 40 km/h con ráfagas de 54 km/h.

Roca y Cipolletti: se esperan ráfagas de hasta 53 km/h

Este martes Roca y Cipolletti presentarán un clima con cielo cubierto durante todo el día y la noche, tras un lunes parcialmente nublado durante la jornada y cubierto por la noche.

La temperatura máxima alcanzará los 23 °C, mientras que la mínima descenderá a 5 °C, con vientos del sector norte a 29 km/h y ráfagas de hasta 53 km/h.

San Martín de los Andes: nevadas este martes

En San Martín de los Andes, este martes se espera un día con nevadas moderadas y condiciones inestables que se mantendrán también por la noche, acompañadas de vientos a 17 km/h y ráfagas de hasta 55 km/h.

La temperatura oscilará entre 1 °C de mínima y 2 °C de máxima.

Bariloche: nevadas moderadas

En Bariloche, este martes se prevé un día con nevadas moderadas durante toda la jornada y por la noche, acompañadas de vientos del sector norte-noroeste a 8 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 56 km/h.

La temperatura se mantendrá estable, con mínima de 3 °C y máxima de 3 °C.

Viedma: cielo cubierto y viento fuerte

Este martes, Viedma presentará un día con cielo cubierto durante toda la jornada y la noche, acompañado de vientos del sector norte-noroeste a 35 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 23 °C y la mínima será de 6 °C