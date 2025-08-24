Neuquén y Río Negro esperan ráfagas que podrían superar los 120 km/h: las zonas más complicadas por el viento

En un domingo marcado por varias alertas, el Servicio Meteorológico Nacional reiteró su advertencia por vientos en Neuquén y Río Negro, con ráfagas que podrían superar los 120 km/h. La situación llevó a las autoridades a emitir un llamado a la precaución. A continuación, te detallamos las zonas más afectadas para que tengas en cuenta.

El organismo nacional pronosticó una jornada complicada para este 24 de agosto. Además de la alerta amarilla por lluvias para el sector cordillerano de Neuquén y Río Negro, comunicó que ambas provincias registrarán intensas ráfagas de viento que podrían traer complicaciones como voladuras de techos o caídas de postes y árboles.

Las zonas más complicadas por el viento en Neuquén y Río Negro

Por el viento hay dos alertas, una amarilla que indica ráfagas que podrán alcanzar los 100 km/h y otra naranja, la más complicada, que resalta que las ráfagas podrían superar los 120 km/h.

Según el mapa, las zonas más complejas son en Río Negro: Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó. En tanto en Neuquén, la zona de Los Lagos, es decir Villa La Angostura y sus alrededores.

En estos sitios, también se esperan lluvias persistentes, pudiendo ser algunas locamente fuertes.

Mapa de alertas

El organismo resaltó que el temporal comenzará a registrarse durante la tarde y se prevé una mejoría hacia el atardecer.