Tras un fin de semana de viento fuerte, ¿cederán las ráfagas este lunes en Neuquén y Río Negro?

Neuquén y Río Negro comienzan la semana con un clima más estable tras un fin de semana ventoso. Este lunes, la zona de los valles, la meseta y la costa presentará nubosidad variable, mientras que en la cordillera se espera un cielo despejado a parcialmente nublado. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Aunque el viento comienza a ceder respecto del domingo, las ráfagas se mantendrán durante gran parte de la jornada, especialmente en zonas expuestas como Bariloche y San Martín de los Andes. Las temperaturas se mantendrán frescas: máximas cercanas a los 20 ºC en el Alto Valle y mínimas que descenderán hasta 0 ºC, mientras que en la cordillera las mínimas continuarán bajo cero.

A lo largo de la semana se espera un leve ascenso de la temperatura, con cielos más despejados y condiciones más estables en toda la región, aunque la población deberá seguir tomando precauciones frente al viento y el frío, sobre todo en la cordillera.

Neuquén: lunes ventoso

Neuquén arranca la semana con un lunes marcado por la calma tras un domingo ventoso. La jornada se presenta mayormente cubierta durante el día y con cielo despejado hacia la noche. La temperatura máxima rondará los 20 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 0 grados.

El viento, que este domingo alcanzó ráfagas superiores a los 70 km/h, irá cediendo: este lunes soplará desde el sudoeste con velocidades promedio de 37 km/h y ráfagas de hasta 57 km/h, disminuyendo a la noche hasta los 18 km/h.

Roca y Cipolletti: de ráfagas intensas a noches despejadas

En el Alto Valle, la semana también comienza con una marcada mejora luego de un domingo de viento intenso. Para este lunes, se espera un cielo parcialmente nublado durante el día y despejado hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los de Neuquén, con una máxima cercana a los 20 grados y una mínima que descenderá hasta 0 grados.

El viento, que ayer dejó ráfagas de más de 70 km/h, se irá moderando con el correr de la jornada: soplará desde el sudoeste a unos 33 km/h, con ráfagas de hasta 48 km/h. Hacia la noche, se reducirá a solo 15 km/h.

San Martín de los Andes: alivio este lunes

En la cordillera, el fin de semana se sintió con fuerza: este domingo las ráfagas en San Martín de los Andes superaron los 100 km/h, en una jornada marcada por el cielo cubierto y el viento intenso.

Este lunes las condiciones comenzarán a estabilizarse: se prevé un cielo cubierto durante el día y con tendencia a mayormente despejado en la noche. La temperatura será muy baja, con una máxima de apenas 4 ºC y una mínima que descenderá hasta los –7 ºC, en una de las noches más frías de los últimos días. El viento también se calmará de forma notable, quedando en torno a los 12 km/h con ráfagas leves de hasta 15 km/h.

Bariloche: qué pasa con el viento este lunes

En Bariloche, el domingo estuvo dominado por el cielo mayormente cubierto y ráfagas intensas que superaron los 100 km/h, lo que obligó a extremar precauciones en toda la zona.

Este lunes se espera una mejora paulatina: el día seguirá cubierto, aunque hacia la noche el cielo comenzará a despejarse. La temperatura se mantendrá baja, con una máxima de 7 ºC y una mínima de –5 ºC. El viento también dará tregua: soplará a unos 22 km/h, con ráfagas de hasta 33 km/h, muy por debajo de lo registrado ayer.

Viedma: el viento es protagonista en la capital rionegrina

En la capital rionegrina, el domingo se presentó ventoso y mayormente cubierto, con ráfagas que alcanzaron los 77 km/h.

Este lunes la situación mejora: se espera un cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente despejado hacia la noche. La máxima será de 19 ºC y la mínima descenderá a 2 ºC. El viento se mantendrá moderado, con registros cercanos a los 31 km/h y ráfagas de hasta 44 km/h.