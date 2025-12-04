Justo, el primer perro guardavidas de Neuquén: el tierno Terranova que debuta este verano

Con mirada atenta, piernas cortas y gruesas, Justo es el primer perro guardavidas de Neuquén. De sangre canadiense, paciente y tierno es la estrella de esta temporada de verano.

Fue presentado ayer, en la apertura de la temporada de verano de los balnearios de Neuquén 2025-2026.

Justo es un perro de raza Terranova que está siendo entrenado para formar parte del equipo de guardavidas. Federico Menna, guardavida desde hace 30 año y amante de los perros fue quien lo descubrió y empezó a entrenar. Su historia comienza así: “El año pasado vi un perro nadando en el cauce del río y me llamó la atención. Era un perro cachorro, de un año aproximadamente. Me acerqué al dueño y le propuse adiestrarlo y probar si funcionaba como auxiliar de guardavidas. Por suerte, el señor accedió sin ningún problema”.

El hombre, que vive en Centenario, le contó que el perro forma parte de una familia con dos niños y que era muy bueno con ellos. Que incluso, él se había dado cuenta que Justo tenía habilidades para nadar. Cada vez que iban al río, el perro se metía con sus hijos a jugar y estaba muy atento a lo que hacían los niños, los cuidaba.

Justo y su guía Federico Menna. Foto: Gentileza.

Fue así que Menna empezó a adiestrar a Justo. “Los trabajos de adiestramiento generalmente se hacen de mañana, cuando el perro recién se levanta, está activo, sale a hacer sus necesidades. De a poco me fui incorporando a su vida. Él me esperaba como su paseador y después fui empezando a trabajar con él con cierta metodología. Lo que se hace generalmente primero es recrear un poco al perro, no llevarlo directamente al agua ni exigirle nada raro, empatizar con él, que te conozca y una vez que ya siente confianza se empieza a trabajar haciendo trabajitos al lado del río, por ejemplo, arrojándole cosas al agua y pidiéndole que las traiga de vuelta”, contó Menna.

Un adiestramiento de estas características puede durar dos años hasta que es certificado por personal especializado. “El perro tiene que ser muy dócil, no tiene que mostrar ningún signo de agresividad o de rebeldía”, suma.

Justo fue presentado ayer en la apertura de la temporada de verano 2025 – 2026 en Neuquén capital y en la prueba piloto no hubo ningún problema. “Había mucha gente y ruido y salió todo bien. La prueba la pasó diez puntos”.

A Justo no lo van a explotar laboralmente, tampoco estará patrullando ocho horas. “La idea es hacer una prueba piloto, ver si se adapta, si funciona y en un futuro conseguir más de estos perros y sumar uno en cada balneario para que intervengan en determinados momentos y lugares”, cuenta Menna.

Los ancestros de Justo vienen de Canadá

Justo es de raza Terranova, oriunda de Canadá donde los pescadores los incorporaban para trabajar en la pesca. Este tipo de perros arrastraban las redes, se metían al agua y ayudaban a sus dueños. Con el correr del tiempo se dieron cuenta que los perros eran muy compañeros e incluso intercedian en rescates. “Fue ahí que se percataron que era un perro que se podía usar para rescates. Los fueron incorporando con el tiempo a los barcos y resultaron ser muy eficaces cuando algún marinero o alguna persona se caía al agua porque el perro se tiraba automáticamente y con una soga arrastraba a la víctima hacia el barco”, especifica Menna.

En muchas partes del mundo esta raza de perro fue incorporándose para rescates en playas, en ríos y en espejos de agua. “Son perros muy dóciles, muy buenos, muy atentos al agua”, describe Menna.

Justo, la estrella del verano en Neuquén. Foto: Gentileza.

Justo, la estrella de la temporada de verano 2026 en Neuquén

Este año Justo estará paseando en distintos balnearios. De salir bien su entrenamiento, en las próximas temporadas se sumarán otros perros similares.

“Estamos viendo ya con otros compañeros adiestradores que Justo patrulle con el equipo náutico arriba de la lancha porque es un perro que se puede meter en lugares donde son peligrosos o que no están habilitados como balnearios y que los vecinos van igual. Queremos llegar con Justo a esos lugares más remotos, más alejados”.

La estrella del verano estará en los balnearios, frente al río Limay o arriba de un semirrígido. Si lo ve, salúdelo. Se llama Justo y es el primer perro guardavidas de Neuquén.