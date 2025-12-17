En auto a Brasil: la Ruta 14, radares, multas y el camino que adelanta el verano 2026

La Ruta 14, conocida como la autovía del Mercosur, concentra gran parte del tránsito turístico hacia Brasil: este verano, el viaje incluye más controles y límites estrictos de velocidad en Entre Ríos.

Con el verano en puerta y un tipo de cambio que vuelve a hacer tentador el cruce de frontera, la autovía del Mercosur vuelve a ser protagonista. Es la vía más rápida y segura para unir Buenos Aires y otros grandes centros urbanos con las playas del sur de Brasil: Torres, Florianópolis, Camboriú. Destinos que suenan a agua tibia, arena blanca y días largos.

La Ruta 14 nace en Gualeguaychú y atraviesa Entre Ríos y Corrientes hasta llegar a Bernardo de Irigoyen, en Misiones. Son 1.127 kilómetros que condensan buena parte del pulso viajero del Litoral. El tramo más transitado en temporada, entre Ceibas y Paso de los Libres, es una autovía con dos carriles por mano, pensada para absorber el intenso flujo turístico. Desde Paso de los Libres, el puente internacional abre la puerta a Brasil; un poco más al norte, Santo Tomé ofrece otra opción de cruce.

Pero este verano, además del mapa y las reservas, hay otro dato que conviene llevar anotado: los controles de velocidad se multiplicaron. La Dirección de Prevención Vial de Entre Ríos puso en marcha un nuevo esquema de radares fijos y móviles, con el objetivo de reducir accidentes en una de las rutas más transitadas del país.

Los dispositivos, algunos ya operativos, otros en etapa de habilitación, se distribuyen a lo largo de la traza. Desde el kilómetro 1,05 en Ceibas hasta la zona de Chajarí, pasando por Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia. En tramos urbanos, la velocidad máxima baja a 80 o 60 km/h; en sectores de autopista, el límite es de 120. La señalización está, pero la recomendación es clara: levantar el pie del acelerador y dejar que el viaje marque su propio ritmo.

A estos controles se suman los del puente Rosario–Victoria y los de la Ruta Nacional 18, que cruza Entre Ríos de oeste a este y funciona como vía de enlace para quienes llegan desde el centro del país.

Las multas no son menores, superar la velocidad permitida o circular sin luces bajas puede costar más de 500 mil pesos. El cálculo se hace en unidades fijas, atadas al precio del litro de nafta súper en la provincia. Hay descuento por pago voluntario, y también la posibilidad de hacer descargos de manera virtual.

Las cifras explican el trasfondo, en lo que va de 2025, Entre Ríos registró más de 700 siniestros viales en rutas provinciales y nacionales, con 125 víctimas fatales. El exceso de velocidad aparece como una de las principales causas. La consigna oficial insiste en que el objetivo no es recaudar, sino salvar vidas.

Viajar en auto a Brasil sigue siendo una experiencia de libertad: elegir horarios, parar donde el cuerpo lo pide, armar el viaje como parte de las vacaciones. La Ruta 14 es, en ese sentido, mucho más que un corredor asfaltado. Es el umbral del descanso, el tramo donde el verano empieza a sentirse antes de llegar. La clave está en entender que el viaje también importa. Respetar las normas, tomarse el tiempo, llegar. Porque el mar espera, pero la ruta merece atención.

¿Dónde se ubican los radares?

En el trayecto por autopista de la R14.

Kilómetro 1,05, a la altura de Ceibas. La velocidad máxima permitida es de 120 km/h. (Proyectado)

Kilómetro 60,3, inmediaciones de Gualeguaychú. Límite 120 km/h (Proyectado)

Kilómetro 117,5, zona urbana de Concepción del Uruguay. Tope 80 km/h.

Kilómetro 126,6, Concepción del Uruguay. Límite 100 km/h.

Kilómetro 150,4, a la altura de Colón. Máxima 120 km/h.

Kilómetros 260,6 y 261, zona Concordia. Tope 120 km/h.

Kilómetro 328,2 y 333,2, a la altura de Chajarí. Límite 120 km/h.

Los dispositivos móviles están planificados en tres puntos de la Ruta Nacional 18.