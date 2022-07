¿Niebla o humo?: el Valle en invierno y los efectos de la combustión

Con visión panorámica desde la altura, las propias bardas de Roca dejan ver algo que para muchos está más que naturalizado: una capa de “humo” que recubre el Alto Valle. A pesar de que se percibe en invierno, se ve también en horas de la tarde, por lo que no sería nada más que una simple niebla.

La pregunta sobre qué es y cómo surge apareció en vecinos que caminan semanalmente la barda sur y toman fotos. Aseguran que hace más de una década lo vienen registrando y el gran interrogante es si el aire que respiramos habitualmente es el adecuado. “Además del humo, se ven pequeños penachos de quemas que alimentan esa humareda”, contó Gustavo Toffani, vecino que lanzó el interrogante ante RIO NEGRO .

No se registraron estudios de calidad de aire en la zona. Foto Gustavo Toffani (gentileza)

“La preocupación aumentó después que me diagnosticaron asma”, comentó el hombre y aseguró que su inquietud de fondo es “saber si alguien determinó los parámetros del aire que respiramos”, se preguntó. Es por eso que, desde su óptica, consideró que debería analizarse la calidad del aire y si ya se hizo, se debería dar a conocer el resultado. “¿Alguna autoridad o entidad analizó los componentes de esta atmósfera que respiramos?”, precisó.

Este medio consultó a la Dirección de Ambiente del Municipio de Roca sobre el tema. Cynthia González, licenciada en Gestión Ambiental y coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible aseguró que a simple vista se trataría de la concentración de partículas liberadas por la combustión de hogares con calefacción a leña, que generan humo y este se ve “atrapado” cuando se produce el fenómeno de “inversión térmica” en los valles.

“Es un fenómeno que hace que se modifique la temperatura del aire en relación con la altura de la atmósfera. (…) Hay una capa de aire frío abajo y una capa de aire caliente que no lo deja seguir circulando”, explicó González. “Lo que se ve (humo) es la combustión de las chimeneas. Se genera como una pluma horizontal, no se va para arriba porque (este proceso atmosférico) lo está frenando”, explicó la licenciada.

“No es de preocupación mayor porque no es permanente, luego la circulación de aire se restaura. Ese humo que se genera por la combustión de la leña si puede tener impacto sobre quienes la inhalan directamente, sobre quien vive en ese domicilio”, explicó, generando enfermedades respiratorias si la exposición es directa y prolongada.

Consultada por este medio, la funcionaria respondió que no hay estudios de calidad de aire atmosférico hechos en la ciudad, pero que” por la densidad de hogares que queman leña no sería preocupante a gran escala”, dijo, aunque no descartó la necesidad de analizar situaciones puntuales como las zonas donde no hay gas de red y mayor densidad poblacional. En barrios como Alta Barda, Quinta 25, barrio Nuevo Ampliación, Fiske Menuco; el gas de red no llega, así como en zonas rurales donde la leña es la forma de calefacción. Muchas familias viven con calefacción no formal, contribuyendo indirectamente a esa “humareda” que queda suspendida en el aire.

Unas 2.100 casas de Roca reciben leña, pero son solo una parte.

Este fenómeno natural permite ver que hay aporte de gases y partículas a la atmósfera en lugares puntuales. Además de que las redes de gas no avanzan conforme al crecimiento poblacional y más allá de los programas municipales de reparto de leña, no está regulado ni se controla el tipo de materiales de combustión que se utiliza en los hogares. Desarrollarlo de manera adecuada sería clave para la salud humana y ambiental.

RIO NEGRO también se contactó con Dina Migani, secretaria de Ambiente de la Provincia de Río Negro pero no fue posible obtener respuesta.

“Lo producido por combustión y de manera particular la leña, aumenta la cantidad de material particulado en suspensión en el aire y si eso se suma a la presencia de agua se va a ver como una especie de bruma”, explicó la meteoróloga Marisa Cogliati, docente de Calidad del Aire de la Facultad de Ciencias del Ambiente y Salud de la Universidad del Comahue (UNCo).

En este sentido, lo que se percibe sería el resultado de la combinación entre humedad presente en la atmósfera del valle, más las emanaciones. “Es muy frecuente porque en el valle todavía hay gente con calefacción no formal y eso hace que aumente la cantidad de partículas dispersas en el aire”, aunque esto debería ir disminuyendo si se avanzara con obras de red de gas. Además, explicó que Roca está ubicado viento abajo, por lo que parte de la contaminación de otros lugares del valle va a parar a la ciudad.

Docentes e investigadores de la Universidad de Río Negro (UNRN) consultados apuntaron en el mismo sentido. La liberación de gases por calefacción de viviendas sumado a los movimientos atmosféricos propios del valle generan este efecto que hace que el “humo” quede retenido por un tiempo.

Faltan mediciones y equipos

“No conozco que se hagan mediciones de calidad del aire de manera sistemática”, apuntó y comentó que esperan hace tiempo poder adquirir una estación para realizar mediciones, pero aún no cuentan con fuente de financiamiento. Sería muy importante para la región conseguirlo ya que en muchas zonas del mundo las tienen y se obtienen datos en tiempo real. “Eso nos da una idea de la calidad del aire que se respira”, afirmó.

Sin red de gas no hay cambio: pocos avances

Segun el Censo 2010, hace doce años, la mitad de las casas del país no tenía gas. Un 56,2% tenía conexión de gas, y solo había crecido un 6% respecto al 2000. Restará saber los datos actuales, tras el censo de 2022. En el Departamento de General Roca, 16.332 hogares no contaban con gas de red en ese año y se calefaccionaban con otros medios como garrafas o leña y carbón.

Según un informe elaborado por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) la evolución de cantidad de usuarios con gas creció en promedio un 1% interanual en el periodo 2019 y 2021. “De esta forma, la evolución promedio de la cantidad de usuarios se encuentra por debajo de los valores esperados para el crecimiento vegetativo del número de usuarios’, que históricamente oscila entre el 2% y el 3% anual.

Históricamente, el crecimiento anual de incorporaciones varió. Desde 1996, el cuatrienio 2016-2019 fue el que menor cantidad de incorporaciones de usuarios a la red de gas natural con una caída del 38% en relación al período anterior; afectada, además de la crisis económica, con el aumento de tarifa; segun una nota de Enargas publicada en mayo de 2021.

“No es una zona con poca contaminación”

No solo las chimeneas generan contaminación. “Todo lo que es calefacción domiciliaria libera contaminación al aire”, dijo Marisa Cogliati, docente de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la UNCo. Son muchas las fuentes en el Alto Valle, que es una zona con “mucho tránsito y mucho movimiento vehicular, lo cual constituye una de las principales fuentes de contaminación en todo el mundo”, explicó. Por ser una zona urbanizada y tener gran movimiento de autos en el interior , lo ideal hubiera sido que esa circulación evitara zonas productivas, según analizó.

“Los aprovechamientos de energías convencionales también son una fuente de contaminación importante”, dijo y agregó que los casos “severos” en el valle suelen asociarse a la lucha contra heladas. “Ahora se utilizan zonas cercanas al río para producción de hidrocarburos, por lo cual se han ubicado nuevas fuentes en el interior del valle”, expresó la docente y no olvidó mencionar los efectos ligados a las prácticas agrícolas.

“No es una zona con poca contaminación, tenemos muchas fuentes por lo cual es importante que se tengan en cuenta y que se piensen medidas para mejorar la calidad del aire”, concluyó.