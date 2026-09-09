Hito científico en la Patagonia: revelan por primera vez la ruta migratoria de la ballena sei entre Chubut y Brasil

El monitoreo satelital permitió registrar por primera vez el viaje completo de ida y vuelta de la ballena sei entre el Golfo San Jorge y las costas del sur de Brasil. (Foto: gentileza Mariano Coscarella)

Por primera vez en la historia un equipo científico logró documentar la ruta migratoria completa de ida y vuelta de la ballena sei en el Atlántico Sudoccidental. El seguimiento satelital, coordinado desde las costas de Chubut, registró el periplo de ejemplares que partieron desde el Golfo San Jorge hasta aguas del sur de Brasil y regresaron al litoral patagónico, un avance decisivo para proteger a una especie catalogada globalmente en peligro de extinción.

«Este resultado transforma el conocimiento sobre sus migraciones y permite diseñar mejores estrategias para preservarla», destacó el doctor en biología Mariano Coscarella, investigador del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la Fundación Azara.

Junto con Marina Riera, Coscarella dirige el Proyecto de Investigación de Cetáceos del Golfo San Jorge, una iniciativa que cuenta con el respaldo de los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, la Universidad Maimónides, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, la agencia oceanográfica estadounidense NOAA, Patagonia Azul, Habitantes del Mar, el laboratorio Generis y Pan American Energy.

El viaje de «Frodo» y «Gollum» y «Sam»

La ballena sei es el tercer rorcual más grande del planeta: mide entre 12 y 18 metros de longitud y supera las 20 toneladas de peso. Aunque habita principalmente en aguas oceánicas abiertas, cada año entre octubre y mayo más de 2.800 individuos se congregan en el golfo patagónico para alimentarse.

Para seguir sus movimientos, los científicos bautizaron a tres de los animales monitoreados con nombres alusivos a El Señor de los Anillos: Frodo, Gollum y Sam. Los dispositivos confirmaron que los ejemplares adoptaron estrategias de navegación muy diferentes hacia aguas brasileñas:

La travesía costera de «Frodo»: Partió del Golfo San Jorge el 22 de junio y regresó a Chubut el 6 de agosto tras 40 días de navegación continua . Se desplazó sobre la plataforma submarina a una distancia de entre 50 y 80 kilómetros de la costa, marcando el primer viaje completo de ida y vuelta registrado en la región (aunque el reporte oficial no especificó la cantidad exacta de kilómetros recorridos).





Partió del Golfo San Jorge el 22 de junio y regresó a Chubut el 6 de agosto tras . Se desplazó sobre la plataforma submarina a una distancia de entre 50 y 80 kilómetros de la costa, marcando el primer viaje completo de ida y vuelta registrado en la región (aunque el reporte oficial no especificó la cantidad exacta de kilómetros recorridos). El sendero oceánico de «Gollum»: A diferencia de Frodo, este animal eligió una ruta mar adentro, surcando aguas profundas en mar abierto hasta llegar también al sur brasileño.





A diferencia de Frodo, este animal eligió una ruta mar adentro, surcando aguas profundas en mar abierto hasta llegar también al sur brasileño. El caso de «Sam». Si bien fue incorporado en la tanda de ejemplares equipados con transmisores satelitales, en la información oficial difundida por el equipo no se incluyeron registros ni precisiones sobre cuál fue el destino o el comportamiento de este tercer individuo.



«En la temporada anterior un ejemplar había llegado a Brasil pero dejó de transmitir. Es la primera vez que logramos registrar un viaje completo», celebró Coscarella, quien anticipó que el objetivo central de las próximas campañas será localizar de forma certera el área de reproducción y parición.

Un gigante amenazado que busca recuperarse en el mar argentino

La caza comercial durante el siglo XX diezmó más del 80% de la población global de la ballena sei y hoy la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) calcula que apenas sobreviven unos 50.000 individuos. En la costa chubutense, los primeros registros comenzaron en 2013 desde el Área Natural Protegida Punta Marqués, dando pie a campañas que esta temporada sumaron más de 50 ejemplares al catálogo de fotoidentificación y avistaron cuatro ballenas azules.

El despliegue en el mar demandó un amplio trabajo interdisciplinario. Además de los directores, en el seguimiento colaboraron:

Investigadores: Santiago Fernández, Lucas Beltramino e Ignacio Gutiérrez.





Santiago Fernández, Lucas Beltramino e Ignacio Gutiérrez. Estudiantes universitarios: Jeremías Galaz, Francisco Yakimovicz e Iván Pejcich.





Jeremías Galaz, Francisco Yakimovicz e Iván Pejcich. Pilotos de dron: Daniel Lucchetti, Daniel Vidal, Juan Morales, Melina Vidal y Pablo Bermúdez.





Daniel Lucchetti, Daniel Vidal, Juan Morales, Melina Vidal y Pablo Bermúdez. Patrones navales: Martín Hocko, Facundo Niziewiz, Domingo Niziewiz, Humberto Maturana y Martín Rodríguez, pertenecientes a la organización Habitantes del Mar.



Con la información satelital obtenida, los científicos apuntan ahora a descifrar el eslabón que falta en el ciclo biológico de la especie: «En las próximas temporadas nuestro equipo planea continuar instrumentando animales para terminar de comprender el ciclo de migración y establecer definitivamente cuál es la zona de reproducción», concluyó Coscarella.