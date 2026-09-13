Gran Hermano 2026: cómo será la final de la edición «Generación dorada» día a día

Gran Hermano «Generación Dorada» entró en su etapa decisiva tras la eliminación de Luana Fernández y ya tiene a sus tres finalistas confirmadas. Tras casi dos décadas de sequía, el reality volverá a coronar a una mujer en una definición que mantiene en vilo a los seguidores del formato y cuyo cronograma ya está en marcha.

El desenlace de esta edición tiene un peso estadístico inédito para la televisión argentina: garantizará que una jugadora gane el premio mayor después de 19 años. La última participante en lograr la victoria había sido Marianela Mirra en la histórica final de 2007, mientras que Viviana Colmenero fue la pionera al consagrarse en la recordada temporada 2002/03.

El calendario hacia la final de Gran Hermano 2026 «Generación Dorada»

Domingo 13 de septiembre: Santiago del Moro ingresará a la casa para compartir una cena íntima con las tres finalistas y brindarles información del exterior tras los meses de aislamiento.

Santiago del Moro ingresará a la casa para compartir una cena íntima con las tres finalistas y brindarles información del exterior tras los meses de aislamiento. Lunes 14 de septiembre: Comienza oficialmente la semana de la final, con repasos de las mejores estrategias y momentos de la convivencia.

Comienza oficialmente la semana de la final, con repasos de las mejores estrategias y momentos de la convivencia. Martes 15 de septiembre: Emisión de un programa especial en vivo junto a las participantes desde el SUM de la casa.

Emisión de un programa especial en vivo junto a las participantes desde el SUM de la casa. Miércoles 16 de septiembre: La gala definitiva donde se revelarán los cómputos y se consagrará a la nueva campeona.

Las tres candidatas al premio mayor y qué dicen las encuentras sobre la gran final

Con la salida de Luana Fernández (quien se despidió pidiendo «que gane la mejor, la que el supremo elija»), la placa quedó conformada por tres jugadoras que buscan el título: