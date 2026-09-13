Gran Hermano 2026: cómo será la final de la edición «Generación dorada» día a día
Gran Hermano "Generación Dorada" entró en su etapa decisiva tras la eliminación de Luana Fernández y ya tiene a sus tres finalistas confirmadas. Tras casi dos décadas, el reality de Telefe volverá a coronar a una mujer y el cronograma de la última semana ya está definido para el voto del público.
Gran Hermano «Generación Dorada» entró en su etapa decisiva tras la eliminación de Luana Fernández y ya tiene a sus tres finalistas confirmadas. Tras casi dos décadas de sequía, el reality volverá a coronar a una mujer en una definición que mantiene en vilo a los seguidores del formato y cuyo cronograma ya está en marcha.
El desenlace de esta edición tiene un peso estadístico inédito para la televisión argentina: garantizará que una jugadora gane el premio mayor después de 19 años. La última participante en lograr la victoria había sido Marianela Mirra en la histórica final de 2007, mientras que Viviana Colmenero fue la pionera al consagrarse en la recordada temporada 2002/03.
El calendario hacia la final de Gran Hermano 2026 «Generación Dorada»
- Domingo 13 de septiembre: Santiago del Moro ingresará a la casa para compartir una cena íntima con las tres finalistas y brindarles información del exterior tras los meses de aislamiento.
- Lunes 14 de septiembre: Comienza oficialmente la semana de la final, con repasos de las mejores estrategias y momentos de la convivencia.
- Martes 15 de septiembre: Emisión de un programa especial en vivo junto a las participantes desde el SUM de la casa.
- Miércoles 16 de septiembre: La gala definitiva donde se revelarán los cómputos y se consagrará a la nueva campeona.
Las tres candidatas al premio mayor y qué dicen las encuentras sobre la gran final
Con la salida de Luana Fernández (quien se despidió pidiendo «que gane la mejor, la que el supremo elija»), la placa quedó conformada por tres jugadoras que buscan el título:
- Charlotte Caniggia: la mediática confía en su carisma y aseguró estar «dándolo todo» en la recta final de la competencia. Aparece en las encuestas como la principal candidata a quedarse con el tercer puesto
- Yisela “Yipio” Pintos: tras superar el último y tenso mano a mano, se consolidó como una de las figuras más fuertes de la casa. Podría obtener el segundo puesto según las encuestas.
- Solange “Sol” Abraham: la tucumana llegó a la instancia decisiva agradeciendo el constante respaldo de los espectadores en las placas previas. Acorde a redes sociales, se perfila como la gran ganadora.
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