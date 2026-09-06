«Hito histórico en la Patagonia»: hallan por primera vez un sitio activo de cría de la Ranita de Chaltén

Un hallazgo de enorme valor científico y ambiental sacudió el mapa de la biodiversidad en el sur patagónico. Por primera vez en la historia, se confirmó un sitio activo de reproducción y cría de la Ranita de Chaltén (Chaltenobatrachus grandisonae) dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

El descubrimiento se produjo en la Seccional Moyano (Zona Centro del parque nacional) mientras el guardaparque Sergio Goitía realizaba inspecciones de rutina en cuerpos de agua cercanos a la Senda a Laguna Azul para detectar la presencia del alga invasora Didymo.

Al divisar movimientos bajo el agua, el agente efectuó una captura manual preventiva, fotografió en alta resolución a los ejemplares y los devolvió de inmediato a su hábitat natural.

La confirmación del CONICET y la morfología del anfibio

Según indicaron desde el Parque Nacional Los Glaciares, la validación taxonómica fue realizada por la Dra. Evangelina Soledad Vettese (Fundación Anfibia – El Chaltén) y el Dr. Diego Barrasso (IDEAus-CONICET – Puerto Madryn), especialistas de referencia en la herpetofauna patagónica.

Al analizar el material fotográfico, los científicos determinaron que se trataba de estadios larvales puros (renacuajos en fases tempranas y medias sin miembros posteriores emergidos), lo que confirma de manera inequívoca que la cuenca funciona como un santuario de ovoposición y no como un área de mero tránsito de ejemplares adultos.

Los rasgos distintivos que permitieron su identificación:

Cuerpo hidrodinámico: silueta marcadamente deprimida (achatada), una adaptación evolutiva clave para resistir corrientes de agua.

silueta marcadamente deprimida (achatada), una adaptación evolutiva clave para resistir corrientes de agua. Coloración: patrón dorsal de tono marrón-oliváceo con un reticulado fino y tupido.

patrón dorsal de tono marrón-oliváceo con un reticulado fino y tupido. Cola de gran musculatura: estructura caudal robusta con aletas de altura moderada y punta redondeada, ideal para el nado en aguas frías.

Una especie enigmática de los bosques fríos

La Ranita de Chaltén es un anfibio exclusivo de los ambientes cordilleranos del sur de la Argentina y Chile. Debido a la extrema dificultad para hallarla en zonas de alta montaña, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la mantiene catalogada bajo la categoría de «Datos Insuficientes».

Aunque existían antecedentes esporádicos de ejemplares adultos en la Reserva Provincial Lago del Desierto (1997) y en el valle del río Toro (2024), el Parque Nacional Los Glaciares carecía de pruebas de campo sobre su reproducción. El registro de este nido larval establece un pilar clave para reforzar la protección de las cuencas de agua dulce en la Patagonia austral.