¿No te cases ni te embarques?: Las creencias que rodean al Martes 13, el día clave para la Selección Argentina

Antes de que termine el año en curso, nos queda por delante un martes 13: el de mañana. Día no apto para supersticiosos y cabuleros, ya que, como si fuera poco tener que hacer caso al «no te cases ni te embarques», además juega la Selección Argentina por las semifinales del Mundial Qatar 2022 ante Croacia.

Si bien hay muchas personas que consideran a este como un día muy especial, sobre todo para aquellas vinculadas al esoterismo y la magia, otras tantas lo transcurren con cautela porque se considera que puede ser un día de «mala suerte».

Probablemente no suceda nada fuera de lo común o nada que no tuviera que pasar, pero de todas maneras hay gente que se aferra a ciertas actividades o costumbres para no realizar durante este 13 de diciembre y evitarse algunos «eventos trágicos».

Cabe recordar que el día 13 de cada mes puede tener el mismo peso durante un viernes, a pesar de que existen diferencias en las creencias respecto de esta fecha. En los países de habla hispana y, principalmente en Latinoamérica, el martes 13 es considerado un día de mala suerte, mientras que el viernes 13 es mayormente tenido en cuenta por su origen en los países anglosajones.

La buena noticia es que, como el 13 caerá martes en diciembre y será mañana, ya estamos en la puerta del último día de estas características en este intenso 2022.

Por qué se considera al Martes 13 como un día de mala suerte

Todo tiene que ver con la idiosincracia del nombre de la jornada semanal, porque martes es una palabra que deriva del nombre del plantea Marte, que en la Edad Media – y hasta la actualidad – se consideraba que regía emociones como la agresividad, la energía y la tensión. Además, Marte es el dios romano de la guerra, por lo que este sería el día de la destrucción, la sangre y la violencia.

En tanto que numéricamente, desde la Antigüedad es considerado el 13 como un número de mal augurio; siempre vinculado a la Última Cena de Cristo, donde cenaron el hijo de Dios y los doce apóstoles que lo acompañaban. Judas, el traidor, es considerado el número 13 de la mesa.

También en el Apocalipsis el capítulo 13 es el Anticristo; según la Kabbalah judía los espíritus malignos eran 13; y en el tarot la carta que corresponde a la muerte es el 13.

Algunas de las supersticiones detrás del Martes 13

Quienes saben sobre el tema destacan una lista de cosas para evitar hacer durante el martes 13, que incluyen casarse; embarcarse o viajar; tomar decisiones importantes; empezar un nuevo trabajo o comenzar un emprendimiento; abrir un negocio o comenzar una carrera universitaria.

Sin embargo, nada de eso está comprobado científicamente, por lo que de momento no se puede conocer qué de todo esto es cierto.