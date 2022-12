Mundial Qatar 2022: La convocatoria de las «brujas argentinas» en redes para ayudar a la Selección Argentina

La Selección Argentina sigue en competencia en el Mundial Qatar 2022, mientras se espera el resultado del partido contra Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo, apoyados en el trabajo de equipo y la concentración propia de este tipo de eventos deportivos.

Sin embargo, desde que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni obtuvo la clasificación a octavos de final, después de una compleja fase en el Grupo C, las redes sociales se convirtieron en el lugar donde se vuelcan las cábalas de cada persona, que a veces se vuelven colectivas.

Es el caso del truco de «congelar» a los oponentes, que se viene utilizando desde hace varias semanas contra los equipos que se oponen en el avance de la Selección Argentina. Sobre todo, direccionado a los jugadores o a los equipos rivales más difíciles en el campo.

Pero también sucede la convocatoria multitudinaria de las «brujas argentinas»: a través de ese hashtag en Twitter, muchas personas se reúnen para pedir, y también para hacer.

Es que las personas mágicas hacen limpiezas energéticas y curas de mal de ojo a los jugadores argentinos, sobre todo a Lionel Messi, el mejor jugador de la Copa.

ESCUCHA LAS PALABRAS DE LAS BRUJAS, LOS SECRETOS ESCONDIDOS DE LA NOCHE, LOS DE HOLANDA NO PASARÁN, LOS DE HOLANDA NO PASARÁN, LOS DE HOLANDA NO PASARÁ, VAMOS ARGENTINAAAA CARAJO🇦🇷🇦🇷🇦🇷 #brujasargentinas pic.twitter.com/JKcEzdxG2x