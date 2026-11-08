Refugios y domos que desafían al viento en un paraíso de la Patagonia: por qué este verano ya no serán gratuitos

Refugio Azara del Parque Nacional Perito Moreno en Santa Cruz. Fotos: PNPM.

En el Parque Nacional Perito Moreno (Santa Cruz), la arquitectura cumple un rol tan funcional como poético: debe dar cobijo en uno de los climas más implacables del planeta sin dejar una huella permanente en el paisaje.

Hoy el parque cuenta con una red de 100 km de senderos, complementada por refugios de madera y domos geodésicos pensados al milímetro para dialogar con el entorno.

Los refugios se mimetizan con el entorno.

En este rincón de la estepa y los bosques andinos, el plan integral fue impulsado por la Administración de Parques Nacionales (APN) junto con la Fundación Banco de Bosques y el Butler Conservation Fund.



Estrategia constructiva

El desafío de habitar la intemperie patagónica exigió convivir con los vientos extremos (capaces de derribar estructuras livianas mal ancladas), la amplitud térmica (con bajas temperaturas aun en verano) y el aislamiento geográfico.

Al estar a más de 200 km de la localidad más cercana (Gobernador Gregores), la infraestructura debió ser autosuficiente, resistente al paso del tiempo y de bajo mantenimiento.

Construidas con madera, las cabañas se integran al bosque andino.

Interior. Revestido con placas de fenólico. Ofrecen camas, colchonetas, mesas y bancos fijos. El corazón térmico es la salamandra a leña.



La arquitectura de montaña adoptó entonces una doble estrategia: la inercia y la calidez de la madera junto con la aerodinámica de las geometrías eficientes.



Los refugios (de tres a seis personas) funcionan como pequeñas casitas construidas en madera robusta: se mimetiza con el bosque nativo, resiste los impactos del viento y ofrece una gran aislación natural en comparación con el metal o la mampostería. Su volumetría compacta y de baja altura minimiza la superficie expuesta a las ráfagas.



Los domos geodésicos esféricos o semiesféricos son una evolución hacia una arquitectura liviana, flexible y de mínima intervención. Las ráfagas se dividen y fluyen alrededor de la lona sintética reforzada. Se montan sobre plataformas o bases firmes pero reversibles.



Triángulos a la vista. Los domos están montados sobre bases reversibles.

A diferencia de los refugios, están optimizados estrictamente para el descanso (provistos de catres y colchones): priorizan una experiencia de vivencia pura del paisaje donde la luz y las visuales hacia los glaciares y cumbres circundantes son las protagonistas a través de sus mantos vidriados o aperturas cenitales.

Los visitantes entran al refugio con leña acopiada para la salamandra.

Junto con los refugios, los domos son la evidencia de que la arquitectura en áreas protegidas no debe competir con el paisaje, sino someterse a sus leyes.

Cuánto cuesta alojarse en refugios y domos

A partir de este año hay que pagar para alojarse. Según informó la APN, la totalidad de los recursos económicos generados por el pago de estos alojamientos será reinvertida de forma íntegra en la conservación del parque, mejoras de infraestructura y mantenimiento de senderos. Estos son los valores por noche:

Los descuentos aplican para estadías en la temporada verano 2026-2027.

(a) Residentes de la Provincia de Santa Cruz y estudiantes universitarios argentinos (cualquier provincia) abonan las tarifas de la categoría Provincial.

(b) Residentes en Gobernador Gregores, Lago Posadas, jubilados y pensionados, infantes (0 a 5 años) y ex Combatientes de Malvinas quedan liberados de pago. Durante esta temporada tampoco se cobrará por las estadías en alojamientos del Valle del Río Lácteo.

(c) Se establece un máximo de 4 personas por sitio de acampe. Grupo que supere ese número deberá abonar un sitio extra.

(d) Se establece un número máximo de 6 personas por motorhome. Grupo que supere ese número deberá abonar un vehículo extra.



Toda reserva incluirá un cargo por servicio de 5.000 pesos por persona por noche de alojamiento.

Dónde queda el Parque Nacional Perito Moreno

En auto: desde las localidades santacruceñas de Gobernador Gregores, al sureste, y Perito Moreno, al noreste, por RN 40 y RP 37 (220 y 320 km, respectivamente). Es necesario tener en cuenta que existen 90 km de camino de ripio.

La línea de colectivos Taqsa llega hasta la localidad de Gobernador Gregores, conectando las localidades de Perito Moreno al norte y Piedra Buena al sur.

Desde Gregores al Parque Nacional Perito Moreno se puede llegar en vehículo propio o bien contratando a los transportistas locales registrados para circular dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales.

Épocas y horarios de visita: El Parque Nacional Perito Moreno se encuentra abierto al público desde el 1º de octubre hasta el 30 de abril de cada año (puede variar en función de las condiciones de transitabilidad de los caminos de acceso e internos del área protegida). Durante el cierre invernal se trabaja en tareas de mantenimiento, conservación y monitoreo de especies.

Para el ingreso es obligatorio registrar tu visita en el Centro Operativo Clemente Onelli en el horario de 9 a 19 hs. Es importante contemplar el arribo en horas de luz al punto de tu reserva, sea para camping o refugios.

Más información https://trekkingperitomoreno.com/

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