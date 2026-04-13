Nuevo radar en aeropuerto de Neuquén: cómo es la tecnología de INVAP que ya controla los vuelos en la Patagonia

La seguridad y eficiencia del tránsito aéreo en el norte de la Patagonia dieron un salto tecnológico clave. La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) confirmó la puesta en marcha del renovado radar secundario (SSR) en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén. El equipo ya está operativo y totalmente integrado a la red nacional de control.

Esta actualización es estratégica: el radar de Neuquén suministra información en tiempo real a los Centros de Control de Ezeiza y Comodoro Rivadavia, siendo una pieza vital para la conectividad de toda la región.

Tecnología de punta y el rol de INVAP en el control de los vuelos en la Patagonia

La renovación no fue solo estética, sino un cambio total de los «cerebros» electrónicos del radar. Gracias a esto, se implementaron tecnologías como el Modo S y el ADS-B, que permiten:

Mayor precisión: Los controladores reciben datos mucho más exactos sobre la posición de los aviones.

Los controladores reciben datos mucho más exactos sobre la posición de los aviones. Más vuelos: La tecnología permite gestionar un mayor volumen de operaciones simultáneas sin riesgos.

La tecnología permite gestionar un mayor volumen de operaciones simultáneas sin riesgos. Sello nacional: Gran parte de estas actualizaciones utilizan tecnología desarrollada por la empresa rionegrina INVAP.

El «Mamboretá»: vigilancia sin interrupciones

Un detalle curioso del operativo fue el uso del sistema móvil “Mamboretá” (RSMA-T). Esta unidad portátil permitió que el aeropuerto nunca se quedara «a ciegas» mientras se desarmaba la torre principal para instalar el nuevo equipo.

Además de la electrónica, la obra incluyó la renovación de los sistemas de alimentación eléctrica y el refuerzo de la seguridad perimetral del predio.

Neuquén se suma así a una lista de nodos estratégicos ya modernizados, como Bariloche, Bahía Blanca y Salta. El plan nacional contempla la renovación de 22 radares en todo el país para alinear a la Argentina con los estándares internacionales más exigentes. Con este avance, la Patagonia queda mejor conectada y preparada para el crecimiento del flujo aéreo comercial y privado.