Cuatro veces por semana: así es el nuevo vuelo de Latam que une Neuquén con Santiago

La aerolínea Latam Airlines Chile inauguró este domingo la ruta directa entre Neuquén y Santiago de Chile, con cuatro frecuencias semanales que vuelven a conectar a la Patagonia con un hub internacional clave.

Un regreso muy esperado

El primer vuelo despegó a las 20.20 en punto desde el aeropuerto neuquino, en medio de una gran expectativa tanto de los pasajeros como del personal, marcando el regreso de una conexión aérea muy esperada en la región. Aterrizó en Santiago a las 21.40.

La ruta se opera con aviones Airbus A320 con capacidad para 174 pasajeros. El trayecto tiene una duración aproximada de una hora y diez minutos, lo que lo convierte en una alternativa rápida para cruzar la cordillera.

Además, desde la compañía indicaron que los pasajes tienen un costo estimado desde 30 dólares, lo que amplía las posibilidades de viaje tanto por turismo como por negocios. Con esta conexión, los pasajeros no solo pueden llegar a Santiago, sino también acceder a más de 30 destinos internacionales a través del hub de la aerolínea en Chile.

Con esta foto de la llegada del avión a Neuquén y del despegue hacia Santiago, Latam celebró el vuelo inagurual. Foto gentileza.

En primera persona: testimonios de los pasajeros

La escena en el aeropuerto reflejaba el clima general: sonrisas, fotos y movimiento constante en el sector de embarque, pero también la alegría visible de los empleados en los mostradores, que celebraban el regreso de una ruta esperada durante años y que vuelve a poner a Neuquén en el mapa de los vuelos internacionales.

Como parte del carácter inaugural, además, los pasajeros recibieron un presente especial durante el check-in: un portadocumentos pensado para viajeros, un gesto que acompañó el regreso de esta conexión aérea para la región.

Entre los pasajeros, el clima era de entusiasmo y expectativa. Algunos aprovecharon la nueva conexión por motivos de salud, como una pareja de jubilados neuquinos que eligió el vuelo para viajar a Santiago, donde él debe realizarse un estudio auditivo. “Nos vino justo el viaje y de paso aprovechamos para descansar unos días”, contaron. Acostumbrados a cruzar la cordillera por tierra, destacaron la diferencia: “Antes íbamos manejando, ahora es mucho más rápido y cómodo”.

También hubo quienes eligieron esta opción por la conectividad internacional. Una pasajera que viaja con su hijo rumbo a Punta Cana explicó que el vuelo le permite evitar el paso por Buenos Aires. “Es mucho más práctico, más corto y ya lo había usado cuando estaba antes. Además, el viaje es hermoso”, relató.

Las escapadas cortas fueron otro de los motivos. Una pareja que viajó por un cumpleaños planeó una estadía de cuatro días en Santiago, con compras y salidas gastronómicas en agenda. “Antes íbamos más a Miami, pero ahora lo tenemos cerca y directo. En poco más de una hora estás allá”, señalaron.

En tanto, una familia neuquina aprovechó la ruta para iniciar un viaje más largo hacia Perú, donde también celebrarán un cumpleaños. “Nos resultó más económico y práctico salir por Santiago que por Buenos Aires”, explicaron, mientras destacaban la comodidad de evitar traslados entre aeropuertos en la capital argentina.

El vuelo, que tuvo una duración de poco más de una hora, transcurrió sin inconvenientes. Si bien muchos esperaban disfrutar de la vista, el cruce de la cordillera se realizó ya de noche, por lo que no fue posible apreciarla en esta ocasión. A mitad del trayecto, la tripulación ofreció un refrigerio de cortesía, con bebida y snack, servicio que se mantendrá en esta ruta.

Salir al mundo desde Neuquén

La nueva ruta refuerza la conectividad regional y posiciona nuevamente a Neuquén como una puerta de salida al mundo.

“El inicio de esta operación es una gran noticia no solo para LATAM, sino para toda la Patagonia. Hoy volvemos a conectar Neuquén con el mundo, reforzando nuestro compromiso con el desarrollo regional y consolidando al aeropuerto como una puerta de entrada internacional”, señaló Florencia Scardaccione, Gerente Comercial de LATAM Airlines en Argentina.

Cómo será la operación entre Neuquén Y Santiago

Martes y viernes

Santiago → Neuquén: 10:00 – 12:30

Neuquén → Santiago: 13:30 – 13:52

Jueves y domingos

Santiago → Neuquén: 16:45 – 19:15

Neuquén → Santiago: 20:20 – 20:42