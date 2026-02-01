Alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este lunes: las zonas afectadas y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro para este lunes 2 de febrero.

Según precisó el organismo nacional, se esperan vientos del sector oeste «con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Mapa de alertas del SMN para este lunes 2 de febrero.

Alerta por viento en Río Negro: horarios y zonas afectadas

En la provincia rionegrina, se espera que los fuertes periodos de viento sean en horas de la tarde en:

Bariloche.

Pilcaniyeu.

Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Alerta por viento en Neuquén: horarios y zonas afectadas

Del lado neuquino, las zonas afectadas por la alerta de viento sólo en horas de la tarde son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Además, están bajo alerta desde la tarde hasta horas de la noche por viento: