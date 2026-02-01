Alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este lunes: las zonas afectadas y los peores horarios
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h en el norte de la Patagonia para el inicio de la primera semana de febrero.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro para este lunes 2 de febrero.
Según precisó el organismo nacional, se esperan vientos del sector oeste «con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».
Alerta por viento en Río Negro: horarios y zonas afectadas
En la provincia rionegrina, se espera que los fuertes periodos de viento sean en horas de la tarde en:
- Bariloche.
- Pilcaniyeu.
- Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
Alerta por viento en Neuquén: horarios y zonas afectadas
Del lado neuquino, las zonas afectadas por la alerta de viento sólo en horas de la tarde son:
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
Además, están bajo alerta desde la tarde hasta horas de la noche por viento:
- Cordillera de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
- Los Lagos.
