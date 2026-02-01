ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este lunes: las zonas afectadas y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h en el norte de la Patagonia para el inicio de la primera semana de febrero.

Por Redacción

Foto: archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro para este lunes 2 de febrero.

Según precisó el organismo nacional, se esperan vientos del sector oeste «con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Mapa de alertas del SMN para este lunes 2 de febrero.

Alerta por viento en Río Negro: horarios y zonas afectadas

En la provincia rionegrina, se espera que los fuertes periodos de viento sean en horas de la tarde en:

  • Bariloche.
  • Pilcaniyeu.
  • Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • Oeste de El Cuy.
  • 25 de Mayo.

Alerta por viento en Neuquén: horarios y zonas afectadas

Del lado neuquino, las zonas afectadas por la alerta de viento sólo en horas de la tarde son:

  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Zona baja de Aluminé.
  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.
  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Este de Ñorquín.
  • Oeste de Añelo.
  • Oeste de Pehuenches.
  • Sur de Chos Malal.
  • Sur de Minas.

Además, están bajo alerta desde la tarde hasta horas de la noche por viento:

  • Cordillera de Aluminé.
  • Cordillera de Chos Malal.
  • Cordillera de Loncopué.
  • Cordillera de Minas.
  • Cordillera de Picunches.
  • Cordillera de Ñorquín.
  • Los Lagos.

