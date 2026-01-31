Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro: zonas y horarios complicados para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas zonas de Neuquén y Río Negro durante la tarde de este sábado 31 de enero de 2026. Se prevén fenómenos de variada intensidad, con posibilidad de eventos localmente fuertes.

Alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro

Según el informe oficial, las tormentas estarán acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h. Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

En Neuquén, la alerta alcanza a:

Este de Loncopué

Este de Picunches

Este de Ñorquín

Oeste de Añelo

Oeste de Pehuenches

Sur de Chos Malal

Sur de Minas

En Río Negro, las áreas bajo alerta son:

Meseta de Pilcaniyeu

Meseta de Ñorquincó

Nueve de Julio

Oeste de El Cuy

Veinticinco de Mayo

Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro: recomendaciones

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones y tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

Evitar salir durante el período de tormentas. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar. Cerrar y alejarse de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en una vivienda, edificio o vehículo cerrado.

Se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.