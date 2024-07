Organizaciones denuncian que no llegó la tarjeta alimentaria y advirtieron medidas en Río Negro

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) emitió un comunicado en el que denuncia el incumplimiento del gobierno de Río Negro en la entrega de la tarjeta alimentaria anunciada hace más de un mes. La organización señaló que la asistencia directa no llegó a las familias ni a los comedores y merenderos, a pesar de la creciente necesidad en la provincia.

En una reunión realizada el 28 de mayo en Viedma, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, se comprometió a realizar relevamientos y distribuir las tarjetas alimentarias, pero según la UTEP, estos compromisos no se han cumplido. «El Ministro miente y no cumple con los compromisos asumidos«, afirma el comunicado.

«No realizó los relevamientos a los comedores y merenderos para poder mentir, decir que no existimos y negar el abastecimiento que se necesita», agregaron.

El gobierno de Alberto Weretilneck había reconocido la creciente demanda de asistencia y anunció la implementación de una tarjeta alimentaria. Sin embargo, la UTEP denunció que solo algunos punteros y funcionarios menores recibieron y repartieron las tarjetas sin transparencia en los criterios de asignación. «No se establece ni se comunicó cuáles son los criterios de asignación. Sin duda que a dedo no va a llegar a quien más lo necesita», subrayó el comunicado.

Según datos proporcionados por la UTEP, una familia de cuatro integrantes en Río Negro necesita $450.000 por mes para no ser indigente y poder cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Para las organizaciones sociales, la falta de acción y transparencia por parte del gobierno provincial empeoró las condiciones de vida de los trabajadores, quienes «ya enfrentan una serie de dificultades como la falta de vivienda, empleo digno, salud, educación y, cada vez más, acceso a alimentos».

La UTEP también criticó la «postura inhumana del gobierno provincial», comparándola con las políticas del gobierno nacional de Javier Milei. «Las medidas del gobierno provincial no buscan resolver los problemas, sino encontrar falsos culpables y sacarse de encima su responsabilidad indelegable», acusó la organización. Además, hicieron un llamado a la creación de leyes y programas provinciales que aseguren transparencia y eviten «el uso del hambre del pueblo para beneficios políticos».

«La miseria planificada por el gobierno nacional nos obliga a cuidar el tejido social porque los daños surgidos de situaciones de violencias cada vez más frecuentes, las seguimos pagando las y los de abajo», advirtieron.

La UTEP concluyó su comunicado con una advertencia: si no hay respuestas concretas, continuarán en las calles, rutas y delegaciones hasta que no haya hambre en la provincia. «Esta situación no será así para siempre pero no nos vamos a quedar a esperarlos. Si no hay respuestas concretas seguiremos en las calles, rutas y delegaciones hasta que no haya hambre en nuestra provincia».