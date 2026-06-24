Orgullo de Dina Huapi: una destilería local obtuvo «el oro» en uno de los concursos más prestigiosos del mundo

Lo logró una vez más. La destilería Madoc, ubicada en el corazón de Dina Huapi, obtuvo una medalla de oro por el «Single Cask Peated Ex-Cabernet Franc» en el San Francisco World Spirits Competition 2026, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo de los destilados.

El whisky premiado aún no salió a la venta y será una edición ultra limitada (de modo que, cuando la barrica se vacíe, no habrá forma de repetirlo) para celebrar los 10 años de la marca que impulsó Pablo Tognetti, el fundador de la primer destilería del país.

«Nos explota el pecho de orgullo de llevar a Dina Huapi a lo más alto del mundo», resaltaron desde el emprendimiento que obtuvo una medalla de plata años atrás en el mismo certamen, un doble de oro en 2019 y 2024 (esto significa que todos los jueces coinciden en otorgar la categorías más alta), otra de plata y bronce en Inglaterra y ahora una séptima también en San Francisco, Estados Unidos.

Tognetti es físico y fue gerente general de Arsat, pero cuando estaba a un paso de su jubilación decidió incursionar en la elaboración de whisky, un destilado de la cerveza aunque con algunas variantes en el proceso. Demanda agua, levadura y malta de cebada para obtener un destilado que debe pasar, al menos dos años, en una barrica de madera (preferentemente de roble) antes de ser consumida.

La etiqueta del doble galardón de oro ganado en la competición San Francisco Worlds Spirits Competition. Foto: gentileza

Allá por 2011, fundó la primera destilería del país en el paraje Las Golondrinas, a pocos kilómetros de El Bolsón. Pero esa sociedad se disolvió y en 2016, fundó Madoc, junto a su esposa Gloria. El nombre se inspiró en la leyenda de un príncipe galés que habría navegado hasta América en 1170, tres siglos antes que Cristóbal Colón.

Nunca imaginó que a ese emprendimiento comercial se sumarían sus dos hijos, Conrado y Celia, y ahora, una nieta de 20 años. Tampoco imaginó que además, de vender en el mercado argentino, recibiría pedidos de los mercados tradicionales de whisky, como Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil -aunque todavía no exportan-.

Este «nuevo oro» corresponde al whisky Ahumado Single Cask, ex-Cabernet Franc, es decir que «proviene de una única barrica (de roble europeo, que antes contuvo vino Cabernet Franc)». Otra característica es que se trata de una edición inédita. Se lanzará recién para los festejos por la primera década de Madoc en octubre de este año.

«Es un ahumado bastante fuerte. Obtuvo 93 puntos sobre 100 lo que nos dejó muy contentos. Las muestras son evaluadas por un jurado internacional especializado que hace una cata a ciegas. No saben qué están probando y así van colocando el puntaje», especificó Tognetti, al tiempo que aclaró que el jurado está conformado por «más de cien especialistas que forman parte de una empresa llamada The Tasting Alliance que suele asistir a concursos para las catas. Se dividen en paneles de cinco personas para evaluar cada producto».

En menos de 10 años, Madoc ya obtuvo siete distinciones en certámenes internacionales. Foto: Marcelo Martínez

¿Por qué este emprendimiento dinahuapense decidió postularse en los certámenes internacionales? Más allá de la intención de trascender las fronteras, buscan una devolución objetiva respecto a cómo está posicionado nuestro whisky y de qué manera se puede mejorar.

«Estos certámenes te posicionan. La industria del whisky es reciente en Argentina que no es reconocida como productora de este destilado. Pero nuestro anhelo es que se conozca Argentina por la producción de buen whisky«, planteó Celia, doctora en Biología egresada de la Universidad Nacional del Comahue. Trabajó en el tratamiento de los residuos orgánicos y en microbiología (en cerveza). «Siempre seguí de cerca el proyecto de mi padre y me sumé cuando empezó a necesitar más ayuda porque el emprendimiento iba creciendo», dijo.

En menos de 10 años, Madoc ya obtuvo siete distinciones en certámenes internacionales. Foto: Marcelo Martínez

Producción sostenida de 30 barriles por año

El whisky llamado single malt se elabora a partir de la cebada malteada, levadura y agua y se añeja en barricas de roble. Es la especialidad de Madoc aunque sus integrantes planifican incursionar en otras áreas.

«Trabajamos la variante del ahumado y no ahumado. Para el primero usamos malta importada de Escocia; para el otro, malta argentina«, aclaró Tognetti.

En menos de 10 años, Madoc ya obtuvo siete distinciones en certámenes internacionales. Foto: Marcelo Martínez

La producción largó en octubre del 2016 y desde entonces, no ha parado. «Cada tanda equivale a un barril de 200 litros. En los primeros meses de ese primer año hicimos cuatro o cinco barriles. Desde 2018 en adelante, estamos en los 30 barriles por año, excepto el año de la pandemia que producimos algo menos«, aseguró.

El grueso de las ventas está focalizado en la región, en vinotecas y casas de productos regionales. Cuentan con una vendedora en la ciudad de Buenos Aires y hacen envíos al resto del país. «Disfrutamos hacer productos de buena calidad. Por eso, estos certámenes nos indican que vamos por buen camino. Nos gustan los desafíos y de hecho, hacer whisky en Argentina fue todo un desafío que encaró mi padre», contó Celia. De aquel 2011, cuando Pablo fundó la primera destilería de whisky en Argentina, al día de hoy, se registran 43 emprendimientos en todo el país, según el anuario del whisky.

«Algunos producen whisky usando otros cereales. Nosotros contamos con 10 años de producción y por lo tanto, 10 años de añejamiento aunque en poca cantidad», advirtió Tognetti y agregó: «Más allá de la cantidad de barriles por año, a través de porosidad de la madera del roble, hay una cierta evaporación que hace que un 3% de volumen se pierde por año». De modo que, al elaborar 30 barriles por año, de cada uno se puede extraer entre 250 y 270 botellas de tres cuartos litros.

El equipo de Madoc está conformado por Pablo y Celia Tognetti (abocados a todos los aspectos de producción, añejamiento y gestión), Conrado y su hija Iara (dedicados a la producción de mosto). Además, colaboran Roger y Luna Whewell (en catas y mezclas) y Paula Diehl (en embotellado y etiquetado).