Otra estrella “culona” apareció en el streaming del CONICET y volvió a ser furor

La estrella de mar pertenece al género Hippasteria, registrado en zonas profundas del Atlántico Sur.

El fondo del océano volvió a ofrecer una escena tan llamativa como inesperada: durante una nueva expedición científica, investigadores del CONICET detectaron otra estrella de mar “culona” en una transmisión en vivo.

El fondo del mar argentino vuelve a ofrecer escenas inesperadas y virales

La campaña actual comenzó el 14 de diciembre en aguas frente a Puerto Madryn y se extenderá hasta el 10 de enero de 2026, luego del impacto que tuvo la experiencia previa realizada en Mar del Plata, que fue reconocida con el Martín Fierro de Oro de Streaming.

El viaje científico es encabezado por la bióloga María Emilia Bravo y cuenta con la participación de 25 especialistas, de los cuales 17 son argentinos, en una misión que combina investigación de alto nivel con transmisión abierta al público.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo central es estudiar filtraciones de gas metano en el talud continental y analizar ambientes extremos dominados por microorganismos y fauna adaptada a la falta de luz y a las altas presiones.

El stream del Conicet se llevó el Martín Fierro de Oro. Foto: Captura video.

A partir de esas exploraciones, las cámaras permitieron observar en detalle la biodiversidad del lecho marino y, en las últimas horas, los investigadores volvieron a registrar la presencia de una estrella de mar con rasgos particulares que ya habían despertado interés meses atrás.

La transmisión en vivo captó otra estrella de mar del género Hippasteria

Durante el relato en directo, uno de los especialistas describió el hallazgo con una frase que se viralizó: “Señoras y señores, es una estrella culona”, mientras el vehículo remoto enfocaba al ejemplar en el fondo del océano.

El organismo pertenece nuevamente al género Hippasteria, aunque en esta oportunidad se trata de un ejemplar de menor tamaño respecto del que se había difundido.

Luego, el mismo investigador agregó con tono distendido: “No tiene los glúteos marcados” y, a continuación, remató la descripción al señalar: “No hizo mucho ejercicio”.