Ciencia por streaming: así explora la UBA y el CONICET el fondo del mar argentino, cómo y dónde verlo

La travesía reúne a 25 científicos, de los cuales 17 son argentinos.

Una expedición científica argentina vuelve a convertir al fondo del Mar Argentino en una experiencia posible de vivir en tiempo real. Por medio del streaming, el público puede observar paisajes submarinos casi inexplorados y seguir, minuto a minuto, el trabajo de los investigadores que estudian ecosistemas extremos.

Un streaming científico que permite la vida del mar argentino

El buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute realiza la tercera y última expedición en aguas argentinas. Bajo el lema “Vida en los extremos”, la campaña muestra por streaming ambientes profundos habitados por organismos que se alimentan de filtraciones de gases desde el subsuelo marino.

El equipo está liderado por la bióloga María Emilia Bravo, investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del CONICET. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los trabajos se desarrollan en distintos puntos del Mar Argentino hasta el 10 de enero de 2026.

El ROV SuBastian desciende miles de metros y transmite imágenes en tiempo real desde el fondo del océano.

En paralelo, desde el Servicio de información sobre ciencia, tecnología y política científica argentina de la UBA explican que las filtraciones de gas metano generan ambientes nocivos para la mayoría de las especies. Sin embargo, existen microorganismos capaces de sobrevivir y obtener energía a partir de esos compuestos.

Imágenes en tiempo real de ecosistemas extremos y tecnología de punta

De esta manera, sin luz solar y sin fotosíntesis, las comunidades se sostienen en las llamadas “filtraciones frías”, que son escapes de metano desde el fondo oceánico. Allí prosperan bacterias especializadas y una fauna bentónica extrema, como gusanos tubícolas, almejas y mejillones quimiosintéticos.

Para documentar estos ambientes, el vehículo submarino operado remotamente del SOI realizará 15 inmersiones. El SuBastian puede sumergirse hasta 4.500 metros y recolecta muestras de agua, sedimentos, rocas y fauna, mientras transmite imágenes en alta definición.

Asimismo, los científicos utilizan instrumental avanzado a bordo del Falkor (too) para el mapeo acústico mediante múltiples sondas. También incorporan dispositivos propios desarrollados para la campaña, como un sistema de muestreo de alto volumen de ADN ambiental.

La travesía reúne a 25 científicos, de los cuales 17 son argentinos, junto con colaboradores internacionales especialistas en mar profundo.