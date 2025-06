Otro grave vuelco en la Ruta 7 por animales sueltos, reactivó el reclamo de vecinos de Añelo: «Nadie se hace cargo»

La transitada Ruta 7, a la altura de Añelo, se convirtió en el escenario de un grave accidente a raíz de un animal suelto. Una familia oriunda de Rincón de los Sauces sufrió un vuelco al encontrarse con un caballo en medio del camino. El hecho reactivó el reclamo de los vecinos de Añelo hartos de la «falta de control» sobre los animales que provocaron varios siniestros: «Nadie se hace cargo».

El siniestro se registró durante las primeras horas de este lunes sobre la Ruta 7, a pocos kilómetros de Añelo. Según la información brindada por el sitio Estación Urbana 104.7, en el auto se trasladaba una familia integrada por dos personas adultas y dos niños.

Mientras circulaban por la Ruta, se encontraron con un caballo suelto y en un intento por esquivarlo, el auto terminó despistando y volcando. Precisaron que el vehículo dio al menos tres vueltas completas antes de quedar con las ruedas hacia arriba.

El grave hecho fue advertido y personal de la Policía arribó junto a una ambulancia para brindar asistencia. Según se pudo constatar, ningún integrante de la familia corría riesgo de vida ya que afortunadamente tenían lesiones leves, de igual manera fueron derivados a un hospital de Neuquén capital.

Accidentes por animales sueltos: enojo y reclamo de vecinos de Añelo por la falta de control

Esta nueva situación generó el repudio inmediato en redes sociales por parte de otros automovilistas y vecinos de Añelo que afirman que estos accidentes se repiten constantemente.

La familia oriunda de Rincón de los Sauces volcó antes de llegar a Añelo. Foto: Estación Urbana

«La policía no hace nada! Porque muchísimas veces les aviso de estos caballos y en distintas ocasiones me responden que no les corresponde esa tarea! Nadie se hace cargo», escribió un vecino por medio de un comentario en Facebook.

Por su parte otro usuario lanzó críticas también por la falta de mantenimiento en la Ruta 7 y apuntó contra el Gobierno: «Realmente es una verguenza y nadie se hace responsable! Ahora, para poner radares para cuidar 100 metros de Ruta y sacar plata al vecino, son unos genios, pero no hacen nada para arreglar el desastre de rutas o algo con los animales. No les da la cabeza o más bien no ven el rédito «económico» que les puede quedar. Si realmente trabajan para la seguridad de la gente, pongan 50 radares y cobren el triple de multas, pero como corresponde con cartelería, señalizaciones, rutas como la gente y no permitir superar los 90 kms. Gobernador, reconocemos que esta haciendo rutas, que no se hicieron durante 16 años, pero no estaría mal dar prioridades o al menos con unas carretillas tapar pozos como el caso ruta 7 antes de Añelo… convengamos, que muchos conductores son peor que los animales!».

Entre los comentarios de las distintas personas se repitió un único pedido y es el de que haya más control sobre los animales sueltos, como tomar medidas contra la propietarios para evitar que estos lleguen a las rutas y provoquen más siniestros viales.