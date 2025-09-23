Papá no pagó: impidieron el ingreso a un deudor alimentario al partido de Boca

Este fin de semana un deudor alimentario fue interceptado en el ingreso al partido de Boca en La Bombonera contra Central Córdoba de Santiago del Estero. En total ya son 31 los morosos que no pudieron ingresar a espectáculos deportivos y recitales en Buenos Aires desde marzo.

Según el gobierno porteño, el grupo de deudores proviene de diversas jurisdicciones y la decisión de impedirles la entrada se debe a la aplicación de las normativas vigentes en la ciudad. El último caso registrado fue el de un deudor que pretendía ingresar a La Bombonera para ver el partido de Boca contra Central Córdoba.

En total, se han realizado 48 inspecciones desde marzo que permitieron identificar a 31 deudores provenientes de distintas jurisdicciones:

16 de la provincia de Buenos Aires

de la provincia de 6 de Capital Federal

de 4 de Neuquén

de 3 de Salta

de 1 de Córdoba

de 1 de Entre Ríos

De partidos a recitales, los eventos a los que los deudores alimentarios no han podido ingresar

Desde marzo, la administración porteña implementa controles en eventos de gran afluencia de público, con el objetivo de desalentar el incumplimiento de los deberes alimentarios.

Según un comunicado oficial, esta estrategia busca aplicar restricciones a los deudores en eventos públicos de gran escala. Los operativos ya fueron desplegados en partidos de rugby, como el de Los Pumas contra los All Blacks, y en recitales de:

Lali Espósito en Vélez.

en Vélez. Don Osvaldo en el estadio All Boys.

en el estadio All Boys. Los Piojos en el Monumental.

Según detallaron, el control se apoya en la base de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) el cual acumula más de 11.500 deudores.

Para los deudores que figuran en el registro, las restricciones no se limitan al acceso a espectáculos. Las consecuencias son más amplias y afectan diferentes aspectos de la vida financiera y cívica, ya que no pueden obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes o acceder a créditos del Banco Ciudad, recibir viviendas sociales provistas por la ciudad o en acuerdo con el gobierno nacional ni postularse para cargos electivos dentro del territorio porteño.