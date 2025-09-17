Neuquén les baja el telón a los deudores alimentarios: así quedó la ley que los excluye de los recitales

Los puntos de venta de entrada a recitales en Neuquén deberán informar, de ahora en más, que está prohibido el ingreso de deudores alimentarios a los shows. Así lo acordaron diputados y diputadas en el proyecto que está a punto de convertirse en ley y establece que no podrán ingresar a los espectáculos pagos quienes incumplan con la cuota de sus hijos.

La iniciativa logró ayer el último despacho en la comisión de Hacienda de la Legislatura. Ya está en condiciones de votarse en el recinto.

En principio se había fijado que alcanzaría a los eventos que superaran los 200 asistentes, pero será el ministerio de Gobierno, como autoridad de aplicación, el que defina el número final en la reglamentación.

A partir de que entre en vigencia se excluirá de los recitales de la provincia a las personas que figuren en dos registros: el de deudores alimentarios morosos y el de violencia familiar y de género.

En ambos casos la inscripción se realiza por orden judicial.

Multa progresiva

Los organizadores de espectáculos tendrán acceso a una base de datos y podrán chequear en la entrada si la persona aparece en alguno de los registros. En caso de que no realicen estos controles serán sancionados con una multa progresiva, de entre el 2 y el 10% de la recaudación total del evento, según la gravedad y reiteración del incumplimiento, con la posibilidad de una eventual suspensión temporal para organizar otros en el futuro.

Quien esté en los registros y consiga colarse recibirá una multa de hasta 10 JUS, que es un valor de referencia que se usa en el Poder Judicial y se actualiza periódicamente. Hoy 1 JUS equivale a $70.292,81.

De esta manera la autoridad de aplicación tendrá un rango para establecer el monto.

En los fundamentos del proyecto, que impulsó el diputado oficialista Francisco Lepore (Avanzar), planteó que «la negativa de alimentos es una forma de violencia económica que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes, quienes dependen de estos recursos para su desarrollo integral. Asimismo, la violencia familiar y de género constituye una grave violación de los derechos humanos que debe ser combatida con medidas contundentes en el ámbito local».