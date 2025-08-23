Deudores alimentarios no podrán ingresar a recitales en Neuquén: cuáles son los puntos a resolver

También serán excluidos quienes estén inscriptos en el registro de violencia familiar y de género. Foto Cecilia Maletti.

Al igual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Neuquén tendrá una ley que prohibe el acceso a recitales y espectáculos pagos a las personas inscriptas en los registros de deudores alimentarios morosos, y en el de violencia familiar y de género. Todos los bloques de la Legislatura manifestaron esta semana su apoyo a la iniciativa que empuja el oficialismo de Rolando Figueroa.

El proyecto comenzó a ser tratado en la comisión de Desarrollo Humano. Si consigue despacho el próximo jueves pasará a ser discutido en Asuntos Constitucionales y en Hacienda. Podría votarse en el recinto la primera semana de septiembre.

La comisión invitó a Mario Jordán Díaz, director provincial de Gobierno y Justicia, que tiene a su cargo los registros para que explique la viabilidad de la propuesta. Indicó que en la actualidad hay alrededor de 65 acuerdos firmados aproximadamente con entidades privadas, que toman como parámetro de ingreso a quienes figuran en estos listados.

Afirmó que las bajas y altas en los registros se hacen únicamente por orden judicial (sentencia firme) y ninguna autoridad administrativa puede discrecionalmente determinarlas.

Actualmente la provincia tiene convenios con CABA, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Esto significa que si, por ejemplo, hay un deudor alimentario de Neuquén que está haciendo un trámite en cualquiera de estas provincias, el sistema lo detectará de inmediato, como ocurrió en el recital de Los Piojos en River. Lo que se busca ahora es que esa restricción aplique a los shows locales.

Violencia económica para la madre

Este «derecho de admisión» local que se intenta establecer parte de la premisa de que una persona que declara ante el Poder Judicial que no tiene dinero para cubrir las necesidades alimentarias de su hijo o hija, o simplemente incumple con sus obligaciones parentales, no estaría en condiciones entonces de pagar por una entrada.

«No hay que perder de vista que en la mayoría de los casos, por supuesto, son los padres los que no se hacen en cargo de la cuota alimentaria, porque las infancias viven generalmente, no vamos a hablar en términos absolutos, pero generalmente viven con su madre, por lo tanto implica también una profunda injusticia y además una forma de violencia económica para la madre que no sólo tiene a las infancias bajo su cuidado, sino que además no recibe lo que debería recibir», aseguró Francisco Lepore (Avanzar), autor del proyecto.

Uno de los puntos que está en discusión todavía es si va a alcanzar a los eventos pagos que superen los mil asistentes o si el número será inferior. También quedó pendiente fijar si la multa, que se cobrará a los organizadores que habiliten la entrada de un deudor, tendrá algún fin específico.

Según el proyecto deberán afrontar una sanción económica equivalente al 10% de la recaudación total y podrán ser suspendidos temporalmente para organizar futuros eventos en la provincia.

La ley implicará que las empresas accedan a estas bases de datos que tiene el Estado, para que al ingreso se pueda detectar si se trata de un infractor.

Andrés Blanco (PTS-FIT) aprovechó la ocasión y dijo: «espero no ver en ninguno de estos eventos al secretario de prensa de la provincia, si este proyecto se aprueba». Actualmente no se encuentra inscripto, pero ningún diputado oficialista se molestó en aclararlo.