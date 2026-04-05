«Parece que vamos a estrellarnos»: el dramático relato de un astronauta de Artemis II camino a la Luna

La misión Artemis II continúa marcando hitos en la exploración espacial moderna, pero más allá de los cálculos técnicos, la experiencia humana sigue dejando testimonios impactantes. El astronauta canadiense Jeremy Hansen compartió recientemente una de las sensaciones más intensas del viaje: la percepción de estar en una caída libre incontrolable hacia la Tierra durante una maniobra crítica.

Hansen, quien viaja junto a los estadounidenses Victor Glover y Reid Wiseman, relató su experiencia tras superar el punto medio del trayecto, a más de 241.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta.

El momento de mayor tensión ocurrió durante la inyección translunar, una fase de propulsión donde la nave Orion se posicionó a menos de 200 kilómetros de la superficie terrestre antes de impulsarse definitivamente hacia la Luna.

«Tuve la sensación de que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra. Le dije a Reid: ‘Parece que vamos a estrellarnos contra ella’«, confesó Hansen durante una videoconferencia organizada por la Agencia Espacial Canadiense (ASC).

Jeremy Hansen

El astronauta de 50 años, con un pasado como piloto de combate, describió el evento como «fenomenal», destacando la rapidez con la que la perspectiva del hogar se desvanece en el vacío del espacio tras una breve siesta.

El desafío de superar la gravedad terrestre: así lo vivieron los astronautas de la Nasa

La misión Artemis II representa el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de medio siglo. Para Hansen, este viaje tiene un peso adicional: se convertirá en el primer ciudadano no estadounidense en orbitar el satélite natural.

Tras dejar atrás la sensación de «esquivar» la Tierra por poco, la tripulación se prepara ahora para entrar en la esfera de influencia lunar, el punto donde la gravedad de la Luna comienza a dominar sobre la terrestre.

El cronograma de diez días prevé que, hacia la mitad de la misión, los astronautas logren observar la cara oculta de la Luna y presencien un fenómeno visual único: un eclipse solar oculto tras el disco lunar.

Más allá de los detalles técnicos y los riesgos de la navegación espacial, Hansen aprovechó el contacto con el público para enviar un mensaje a las nuevas generaciones. El astronauta enfatizó que hitos de esta magnitud son imposibles de alcanzar de forma individual.

«Para lograr grandes cosas como viajar hasta la Luna, hace falta un gran equipo detrás de uno», afirmó el piloto. Su consejo para los jóvenes interesados en la ciencia y la exploración fue claro: seguir sus pasiones con determinación, pero siempre buscando integrarse y colaborar con los demás, ya que el éxito de Orion es, ante todo, un triunfo de la cooperación humana.