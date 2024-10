¡Parece un pájaro! Mirá este salto desde una de las puntas del Fitz Roy

Quienes padecen vértigo cuando le den play seguramente les sudarán las palmas de las manos. Pero, para quienes les gusta la adrenalina, este video filmado desde la punta del Fitz Roy, es pura emoción.

Respiración constante y audible, un salto, la velocidad con la que el traje choca con el aire. Todo está resumido en un solo video. El paisaje que rodea, la montaña de fondo y el lago de frente. Ese hombre, que salta, desde la punta del Aguja Saint Exupery, parece convertirse en pájaro.

Pero, comencemos por el principio: ese que se ve en el video, con casco y cámara en la cabeza, que filma cada segundo de ese salto, se llama Konstantin Jaamurd. Es un turista de Rusia pero que desde 2020 vive en Italia con su familia.

El lugar desde el cual salta se llama Aguja Saint Exupery, un pico granítico localizado en el Parque nacional Los Glaciares, cerca de El Chaltén, en el oeste de la provincia de Santa Cruz. Su elección no es menor. «En la Patagonia», dice Konstantin Jaamurd, «se encuentran las rocas más hermosas del planeta«.

Konstantin Jaamurd mira el paisaje y espera. Primero salta su compañero. Se hace chiquito en el medio del paisaje. Konstantin Jaamurd aguarda. Tiene puesto un traje aerodinámico. Uno que le va a permitir sobrevolar lo que venga. Respira y salta. Abre los brazos y despliega alas.

Lo que hace Konstantin Jaamurd es «wingsuit flying». En pocas palabras, es una modalidad dentro del paracaidismo que consiste en volar utilizando un traje aéreo (o wingsuit).

Después del salto, viene planear, que el aire golpee las alas, la cara. Que la velocidad del cuerpo que cae presente resistencia. Su plan A era volar sobre el lago y aterrizar en un lugar seguro, sin piedras grandes. Pero el viento en contra era tan fuerte y turbulento que tuvo que improvisar un plan B.

«No me caía al agua«, explica Konstantin Jaamurd, «aterricé, ese era el plan B». Con montañas rodeadas de nieve, el turista ruso, devenido italiano, entró al río con sus piernas. El agua, cristalina, parece gélida. Pero no. La adrenalina, en ese cuerpo, hizo efecto. «Cuando tenés miedo», explica Konstantin Jaamurd «sientes mucho calor».

Konstantin Jaamurd volverá el año que viene a la Patagonia. Proyecta esta vez, desde la cima del Cerro Torre, con todas las medidas de seguridad necesarias que ya conoce, saltar, abrir los brazos, desplegar alas y convertirse de nuevo en pájaro.

