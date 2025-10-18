Un turista murió tras caer desde un mirador a 40 metros de altura en la Patagonia: tenía 36 años

Un turista murió tras caer desde un mirador a 40 metros de altura en el parque nacional Los Glaciares. La víctima tenía 36 años y era un reconocido médico de Entre Ríos.

Según informó el medio La Opinión, el hecho trascendió durante esta jornada, pero sucedió este jueves en el parque ubicado en Santa Cruz.

El joven había visitado la zona para hacer trekking y estaba realizando una caminata al Mirador del Cerro Norte.

Durante el recorrido, se salió la red de senderos indicada para los visitantes y se dirigió hacia un camino poco transitado que lleva al Cerro Dos Cóndores, en el norte del parque.

Según las primeras versiones, allí fue cuando cayó desde una altura aproximada de 40 metros de altura y, debido a la gravedad de las lesiones, murió en el acto.

Para rescatar el cuerpo se montó un amplio operativo por parte del Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional y de Parques Nacionales.

El mismo fue trasladado hacia un puesto sanitario local y luego al Hospital SAMIC de El Calafate para realizar la autopsia.

Dolor en Entre Ríos por la muerte de un médico en un mirador de la Patagonia

La víctima fue identificada como Agustín Fresco de 36 años. El joven era hijo de un reconocido médico y de una docente muy querida en la comunidad de Chajarí.

Fresco también había estudiado medicina y era especialista en Clínica Médica y Endocrinología y trabajó en distintos hospitales de su localidad.

Desde el Sanatorio Aliare emitieron un comunicado donde lo reconocieron como un profesional “comprometido, solidario y de una gran calidad humana” y que fue “querido por tanto por sus pacientes como por sus colegas«.