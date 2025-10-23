El peor escenario: alertan que los jubilados de Chubut desaparecidos fueron víctima de un robo que «salió mal»

La desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) mantiene en vilo a Chubut y al país. Si bien en los últimos días crecieron las especulaciones, y hasta surgió la teoría de que se los podría haber «tragado la tierra» por la presencia de sumideros en la zona, el ministro de Seguridad de la Provincia, Héctor Iturrioz, alertó sobre el peor escenario: «La hipótesis es un delito que salió mal y terminó en homicidio».

“Aparentemente fue un robo armado”, señaló Iturrioz. Pese a que el panorama sugiere que nos los encontrarán con vida, el funcionario indicó que «los rastrillajes continúan» porque «los cadáveres deben aparecer».

El funcionario resaltó que “una unidad investiga una posible desaparición accidental”, mientras que otra hipótesis se relaciona con un “posible crimen”.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz. (Foto: El Chubut).

Una llamada alertó sobre un robo: la pista detrás de los jubilados de Chubut

La investigación por la desaparición de la pareja en la zona de Rocas Coloradas, Chubut, ha tomado un giro inesperado a partir de un indicio inquietante. Según informó el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, la fiscal Fabiola López está analizando una llamada anónima que alertó sobre un intento de robo sufrido por la pareja en esa misma zona.

Este dato fue aportado por una persona que afirmó haber sido víctima de un asalto similar, del cual logró escapar. La comunicación anónima sugiere que la pareja no habría llegado manejando la camioneta hasta el punto donde finalmente fue encontrado el vehículo, lo que obligó a las autoridades a reevaluar la situación y ampliar drásticamente el área de rastrillaje.

El nuevo operativo se centrará en el área que se extiende desde Rocas Coloradas hacia el norte, cambiando la hipótesis de trabajo inicial. Hasta el momento, Gendarmería, policías, bomberos, prefectos y voluntarios rastrillaron cerca de 40 kilómetros a la redonda, sin hallar rastros ni evidencias de que la pareja haya transitado o sufrido un accidente allí.

Buscan a una pareja de Chubut. (Foto: Clarín).

El ministro Iturrioz confirmó que, debido a estos nuevos elementos, las fuerzas de seguridad manejan ahora dos hipótesis principales: “La de la pérdida accidental y la del homicidio”. También se refirió a la dificultad extrema del terreno, señalando la posibilidad de que hayan caído a un sumidero.

Iturrioz describió la zona como «un terreno pantanoso», donde «una vez que uno rompe una primera capa, se entierra fácilmente». Además de las dificultades geográficas, el funcionario sumó el factor fauna: “Hoy encontramos un puma y hubo que, obviamente, dispararle para ahuyentarlo, pero también encontramos guanacos muertos por acción de los pumas a diario. Es una zona realmente complicada”. La provincia busca conseguir drones que permitan medir hasta 10 metros de profundidad para asistir en la búsqueda.