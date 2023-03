Parió en la calle porque no la atendieron en Las Perlas: qué dijeron desde Salud

Conocido y difundido en redes sociales, el caso de una mujer que tuvo un parto en medio de la calle de Las Perlas y que gracias a la ayuda de un vecino pudo ser trasladada salvando la vida de madre e hija, los vecinos del barrio de Cipolletti apuntaron duramente contra la sala de Salud que la había mandado de regreso a su casa bajo el argumento de que «aún le faltaba tiempo» para el nacimiento.

Consultado por RÍO NEGRO el centro médico de Las Perlas no quiso brindar información, y aunque no negó el hecho explicó que «todo lo que pasó fue en el turno de la anterior guardia, por lo que no se brindarán más detalles».

El enfermero que atendió el celular de la sala dijo que «no se va a brindar información por teléfono y que todos los interesados podrían ir personalmente al lugar recién el lunes próximo».

La joven mujer había tenido el parto en medio de la calle tras ser enviada de regreso a su casa y luego de casi una hora pudo ingresar con su bebé nacida al mismo centro de salud. En ese momento, el vecino que vio la angustiante situación en la vía pública y las trasladó en su camioneta hasta la sala, les recriminó el tipo de atención al personal del centro médico barrial.

En horas de la tarde, RÍO NEGRO recibió la confirmación de que ambas se encuentra en buen estado y que la bebé «está en obstetricia esperando cama para subir al sector 10 y que está bien con su mamá».

El caso reflotó un viejo reclamo de los vecinos

El caso recorrió las casas de Las Perlas y despertó el malestar de los vecinos ante una situación que reflota un viejo reclamo para mejorar la atención sanitaria en el sector.

«Hemos tenido que cortar el puente (que une a Neuquén con Las Perlas) para que nos aseguren ambulancias, para que no se vaya la atención de un pediatra y para que se mejore la atención en general», reclamó una de las vecinas que vive hace 15 años en el sector.

«No es primera vez que ocurre algo por la mala atención, hemos cruzado gente a pie hasta Neuquén, necesitamos que se hagan cargo las autoridades provinciales, es algo urgente», agregó.

Tanto la familia de la mujer que vivió el indigno y peligroso parto, como también la comunidad de Las Perlas decidieron hacer público el caso y pidieron que «se investigue el caso como violencia obstétrica».