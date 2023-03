Había parido a su bebé en una calle y la vieron de milagro: denuncian que no la atendieron en Las Perlas

Dos chicas solas, sobre el suelo, en el medio de la calle desolada. Eso fue lo que vio un vecino de Las Perlas y aunque la situación era rara, decidió seguir su camino. Sin embargo, algo le dijo que tenía que volver. Dios, según él mismo contó. Y por suerte lo hizo, porque en el suelo se encontró un bebé recién nacido, aún unido a su mamá con el cordón umbilical.

«Hoy por la mañana, el vecino Lucho Arias se dirigía a trabajar cuando vio una mujer tirada en el piso, sobre Avenida del Trabajador, frente a la Pety, volvió a ver qué pasaba y grande fue su sorpresa: había parido su beba en la calle!», relataron desde radio comunitaria Quimunche, desde donde se difundió lo que había pasado.

Aseguran que la mujer había ido a la sala de salud, pero le dijeron que aún faltaba tiempo para el parto.

Durante las primeras horas de la tarde de este sábado, se difundió el audio en el que Arias contó que vio a dos chicas en el piso, pero le resultó raro no ver ningún indicio de accidente. «Pensé que pasaba otra cosa y no paré, pero dios me dijo pegá la vuelta», relató.

Cuando regresó, se encontró a un bebé recién nacido, con tierra de la calle en su cuerpo y el cordón umbilical unido a su mamá. «Vos sabes que había venido a la salita por el embarazo y le dijeron que no pasaba nada y tuvo al bebé ahí en la calle, estaba con el bebé ahí tirado», explicó.

Arias levantó a la mujer, la llevó a la sala de salud y le reclamó al personal que los recibió por no haberla atendida previamente. Se despidió para irse a trabajar y prometió volver a ver cómo estaban la mamá y el bebé.

Luego se conoció el audio con el que le respondió la abuela del bebé al vecino. «Acá muy agradecida toda la familia, lo que hiciste es de valiente porque volviste, no sabías lo que era».

Qué pasó con el bebé que nació en la calle de Las Perlas

En el mismo audio que la abuela le envió al vecino para agradecerle, le contó que era una nena y que estaba bien.

«Es impresionante lo que pasó, pobrecita, pero está bien, gracias a dios y gracias a vos porque yo creo que si no fuese por vos no sé qué hubiese pasado».

La mujer resaltó que a esa hora no pasaba nadie por la calle y «ya el bebé estaba tomando frío, estaba complicadísimo», describió.